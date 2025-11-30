"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

Aad de Mos est toujours un fin critique du football belge, et a donc analysé le derby bruxellois qui approche. Et il n'est toujours pas convaincu par le RSCA.

Dans son analyse pour De Zondag, Aad de Mos s'est surtout dit impressionné par l'Union Saint-Gilloise, qui se rend au Lotto Park ce dimanche dans la peau du favori. "L'Union est l'adversaire le plus compliqué pour Anderlecht dans ce mois de novembre. C'est une équipe qui maîtrise tout", estime l'ancien entraîneur des Mauves (de 1989 à 1992).

"C'est incroyable de voir comment ils continuent à être performants, de manière constante. C'est le résultat d'une excellente politique de transferts, sans attitudes de stars, sans jeux en coulisse. Tout le contraire d'Anderlecht", pointe De Mos.

Anderlecht peut-il battre l'Union ?

Selon lui, le RSCA paie encore aujourd'hui le prix d'années de mauvaise gestion. "Ces innombrables changements de direction, d'entraîneurs, de directeurs sportifs... tout cela a amené à recruter durant des années des joueurs qui ne correspondaient pas à Anderlecht", regrette le Néerlandais, qui n'est pas non plus convaincu par Besnik Hasi.

"Il fait du bon travail avec ce qu'il a à sa disposition. Mais de là à être épaté, je ne peux pas, non", déclare-t-il. "La victoire contre Bruges ? Le Club sortait de son match contre Barcelone et n'a pas répondu présent. Cela n'arrivera pas contre l'Union, cette équipe ne s'effondre pas".

Pire : selon De Mos, David Hubert, licencié par le Sporting pour placer Besnik Hasi à la tête de l'équipe, est un meilleur entraîneur que son homologue anderlechtois. "Je sens plus de professionnalisme chez Hubert. Le remplacer n'était pas judicieux. Mais il n'y aura pas de sentiment de revanche de sa part, il sera uniquement concentré sur les qualités de son équipe".