Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

La Gantoise s'est inclinée 1-2 contre Saint-Trond. Les Buffalos confirment leur mauvaise passe du moment.

Avec son récent bilan d'un point sur neuf, La Gantoise vit un mois de novembre assez compliqué. Ivan Leko avait prévenu : vu les absences et les joueurs alignés après seulement quelques entraînements dans les jambes, il faudrait encore tenir deux ou trois semaines avant de réellement repartir de l'avant.

Les manquements gantois se manifestent plus fortement à l'extérieur, comme lors des matchs à Louvain ou à Westerlo. Les Buffalos se réjouissaient donc de retrouver leur Planet Group Arena. Mais en face, Saint-Trond était un adversaire de taille avec sa belle quatrième place au classement.

Mais c'est bien La Gantoise qui a forcé les premières occasions via Michal Skoras et Wilfried Kanga. Ce dernier a même profité de sa deuxième possibilité pour ouvrir le score à bout portant sur un centre de Tiago Araujo (21e, 1-0).

20 bonnes minutes...et puis plus rien pour La Gantoise

Piqué au vif, Saint-Trond a répliqué avec une belle occasion pour Yamamoto et une autre, plus grosse encore, gâchée par Ilias Sebaoui après une bonne remise de Keisuke Goto dans le rectangle. Les Trudonnaires ont finalement dû attendre la deuxième mi-temps pour revenir au score.

C'est sur un corner joué court que la sentence est tombée : Arbnor Muja a parfaitement joué le coup pour s'inviter dans le rectangle et placer hors de portée de Davy Roef (58e, 1-1). Le début des ennuis pour La Gantoise, qui a encaissé un second but huit minutes plus tard. C'est cette fois Keisuke Goto, totalement seul sur un centre de Simen Juklerod, qui a frappé (66e, 1-2).

Les Canaris ont alors fait le job pour frustrer leur adversaire dans la dernière demi-heure. Mais il a tout de même fallu une grande parade de Leo Kokubo dans le temps additionnel pour ne pas concéder l'égalisation. Saint-Trond s'impose donc 1-2 à La Gantoise et consolide sa quatrième place : six points d'avance sur Malines, huit sur les Buffalos, désormais hors du top 6.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
