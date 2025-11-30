Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?
Photo: © photonews

Enric Llansana remplaçait Nathan Saliba au pied levé ce dimanche lors du derby de Bruxelles. Mais l'Hispano-Néerlandais a surpris en apparaissant... masqué !

Enric Llansana a disputé la rencontre de ce dimanche masqué, la conséquenece d'une fracture du nez occasionnée dans le courant de la semaine. "Jeudi dernier, j'ai été au duel avec Cédric Hatenboer et disons que je ne m'en suis pas sorti indemne", souriait le milieu de terrain anderlechtois.

La douleur est passée et la fracture n'empêche pas Llansana de jouer. Mais il a tout de même fallu s'y habituer : "Tant qu'il reste sec, je vois bien. Mais dès que je commence à transpirer, ça devient difficile", reconnaît Llansana. "Le plastique retient la sueur, j'avais des gouttes à l'intérieur du masque. Franchement, c'est gênant".

Llansana encore quelques semaines avec un masque

Une telle fracture est une première pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam. "Je ne m'étais jamais cassé le nez auparavant, c'est donc la première fois que je joue avec un masque. Normalement, mon nez sera remis en place cette semaine, mais je devrai encore porter le masque quelques semaines par la suite".

Sur le plan sportif, la satisfaction prédominait naturellement. "Nous n'avons concédé que très peu d'occasions et avons contrôlé le match", a estimé Llansana "Nous avons un peu fléchi à la fin, mais seul le résultat compte. Désormais, nous sommes à cinq points du leader et les autres peuvent s'inquiéter, car Anderlecht est bien là. Nous n'avons peur de personne". 

Lire aussi… De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."Le retour de suspension de Nathan Saliba risque de pousser Enric Llansana, de nouveau, sur le banc. Mais ce dimanche, l'Hispano-Néerlandais a prouvé que même dans des circonstances difficiles, Besnik Hasi pouvait compter sur lui pour faire le job.

Anderlecht
Union SG
Enric Llansana

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
