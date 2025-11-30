Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo attire l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais Anderlecht ne souhaite pas le voir partir cet hiver.

Nilson Angulo joue à Anderlecht depuis juillet 2022. Le club avait payé 1,9 million d’euros pour le faire venir et l’a prolongé jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à 4,5 millions d’euros. Cette saison, il a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 14 matchs de Jupiler Pro League. Avec l’équipe nationale de l'Équateur, il compte 12 sélections et un but.

D’après des informations venues de son pays, le FC Porto s’est manifesté pour Angulo. Le club étudierait la possibilité de le recruter. Le Benfica serait également intéressé. Les deux géants portugais cherchent un ailier gauche et ont placé le joueur de 22 ans sur leur liste.

Intérêt venu d’Espagne

En plus des clubs portugais, Villarreal et Séville suivent la situation d’Angulo. Plusieurs sources indiquent que les deux équipes espagnoles le considèrent comme une option pour renforcer leur attaque.

Anderlecht n’a pas l'intention de laisser partir Angulo durant le mercato hivernal. Le club veut attendre l’été pour discuter, espérant que sa valeur continue d’augmenter en vue de la Coupe du monde 2026.

Perspectives

Avec un contrat jusqu’en 2029 et une valeur en progression, Anderlecht maîtrise pour l'instant la situation. Le prochain mercato estival pourrait être décisif pour l’avenir d’Angulo.