Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nilson Angulo attire l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais Anderlecht ne souhaite pas le voir partir cet hiver.

Nilson Angulo joue à Anderlecht depuis juillet 2022. Le club avait payé 1,9 million d’euros pour le faire venir et l’a prolongé jusqu’en 2029. Sa valeur est estimée à 4,5 millions d’euros. Cette saison, il a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 14 matchs de Jupiler Pro League. Avec l’équipe nationale de l'Équateur, il compte 12 sélections et un but.

D’après des informations venues de son pays, le FC Porto s’est manifesté pour Angulo. Le club étudierait la possibilité de le recruter. Le Benfica serait également intéressé. Les deux géants portugais cherchent un ailier gauche et ont placé le joueur de 22 ans sur leur liste.

Intérêt venu d’Espagne

En plus des clubs portugais, Villarreal et Séville suivent la situation d’Angulo. Plusieurs sources indiquent que les deux équipes espagnoles le considèrent comme une option pour renforcer leur attaque.

Anderlecht n’a pas l'intention de laisser partir Angulo durant le mercato hivernal. Le club veut attendre l’été pour discuter, espérant que sa valeur continue d’augmenter en vue de la Coupe du monde 2026.

Perspectives

Avec un contrat jusqu’en 2029 et une valeur en progression, Anderlecht maîtrise pour l'instant la situation. Le prochain mercato estival pourrait être décisif pour l’avenir d’Angulo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Porto
Nilson Angulo

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

15:00
Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

Un club accélère : l'offre qui pourrait faire bouger Nathan De Cat en janvier

13:30
Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

Ras-le-bol collectif : des supporters de plusieurs clubs interpellent les autorités

14:00
Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

14:30
Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

Des retrouvailles à venir entre Anderlecht et un ancien talent ? "Bien sûr que j'espère jouer ce match"

13:00
"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

"Hubert est plus professionnel que Hasi" : un ancien de la maison toujours pas convaincu par Anderlecht

10:40
Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique" Réaction

Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"

12:00
Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

Carlos Forbs épaté par un coéquipier : "Ce qu'il fait est fou"

12:30
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi Réaction

"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

10:20
Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

Lionel Messi bat encore un record et se rapproche du titre en MLS

11:30
Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

Le "moment déclencheur" de Sébastien Pocognoli avec l'AS Monaco ?

11:00
Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
2
Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

10:00
Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

08:01
Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

09:00
"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

08:30
Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

07:30
La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

07:00
Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

06:30
Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
1
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

23:00
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

22:30
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved