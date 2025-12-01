🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

Triste scène en Challenger Pro League, dans le match le plus spectaculaire du week-end. L'Olympic Charleroi a vu son défenseur Kenny Beyissa sortir sur blessure, la cheville fracturée.

Ce dimanche, il y a eu du spectacle lors du match opposant le Jong Genk à l'Olympic Charleroi. Sept buts, et une belle remontée des Dogues qui étaient menés 3-1 en début de seconde période avant d'inscrire trois buts et de l'emporter 3 buts à 4.

Une victoire que les Dogues ont peut-être été chercher au fond d'eux en honneur de Kenny Beyissa. En effet, peu de temps avant la mi-temps du match, ce sont des images faisant froid dans le dos auxquelles on a assisté à Geel.

Fracture du pied pour Beyissa

Suite à un lourd contact avec Christian Akpan, ailier genkois, Beyissa est resté au sol, se tordant de douleur. Ses coéquipiers, mais aussi Akpan lui-même paraissaient choqués de la blessure subie par le joueur carolo, et pour cause : la fracture du pied de Beyissa est nette.

😰 | Kenny Beyissa moest het veld verlaten na een zware blessure. Onze gedachten zijn bij jou, Kenny. 🙏❤️‍🩹 #GNKROC pic.twitter.com/WGRFQQLFbO — DAZN België (@DAZN_BENL) November 30, 2025

Le médian centrafricain (international à 6 reprises), passé par l'Excelsior Virton et arrivé l'été dernier à l'Olympic, est sorti sur civière, hurlant de douleur. Le verdict est ensuite tombé et Het Laatste Nieuws confirme qu'il s'agit d'une fracture. Notons que l'arbitre... n'a même pas sifflé faute sur le contact.

Kenny Beyissa (26 ans) est un titulaire indiscutable à l'Olympic Charleroi depuis son arrivée à la Neuville. Après un début de saison très compliqué, les Dogues remontent la pente ces dernières semaines et sont avant-derniers, à 3 points de Seraing, du Jong Genk et du RSCA Futures.