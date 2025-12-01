Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

Jean Kindermans a quitté Anderlecht pour l'Antwerp en février 2024. Il occupe un rôle comparable au Bosuil que celui dans lequel il était devenu célèbre à Neerpede : la formation.

Le nom de Jean Kindermans a longtemps été synonyme de Neerpede : l'expertise du coordinateur des jeunes du RSC Anderlecht a fourni aux Mauve & Blanc un nombre incalculable de grands talents durant près de 20 ans.

Tielemans, Lukaku, Praet, Doku, et même Kompany ou Vanden Borre : tous ont connu Kindermans à leurs débuts. Le divorce entre ce dernier et le RSCA a été difficile à vivre pour les supporters. Dans la foulée, Jean Kindermans a rejoint l'Antwerp.

L'Antwerp, un jour au niveau d'Anderlecht ?

Et jusqu'ici, les résultats mettent plus longtemps à arriver à Anvers. "La différence, c'est évidemment la quantité de talent à disposition", reconnaît Kindermans dans une interview accordée à DAZN. "À Anderlecht, tu entrais dans le vestiaire et ils étaient tous assis les uns à côté des autres".

La mentalité du club le plus titré du pays était également la clef : "Ils se motivaient mutuellement, dès leurs 16, 17, 18 ans selon leur maturité, à progresser chaque jour afin d'essayer d'intégrer l'équipe première", pointe Kindermans.

Les difficultés financières font que l'Antwerp veut désormais tout miser sur les jeunes à l'avenir pour créer de la valeur. "C'est un club qui a longtemps évolué en D2. Cela explique que le centre de formation ne soit pas le meilleur de Belgique. Mais cela nous permet de travailler plus en profondeur avec chaque jeune", relativise Jean Kindermans, qui a récemment été cité dans son ancien club suite au départ de Wouter Vandenhaute, avec lequel il n'entretenait pas la meilleure des relations.