Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

La Gantoise a fait la très mauvaise opération en s'inclinant à la maison (1-2) contre STVV. Les choses allaient pour le mieux à la pause mais se sont vite gâtées, au point que les supporters gantois sifflent leurs propres joueurs.

Après la rencontre, Siebe Van der Heyden était très clair à ce sujet : "Je comprends que les supporters nous aient sifflé", déclarait-il dans les couloirs de la Planet Group Arena. "Nous voulions être patients, mais ils veulent que nous jouions vers l'avant et je peux le comprendre".

Si Van der Heyden estimait qu'après un tel match, les joueurs allaient devoir "discuter en interne" de ce qui ne va pas, c'est un sentiment que ne partageait pas du tout son entraîneur Ivan Leko. "Nous ne sommes pas stupides. Que gagnerions-nous à parler maintenant ? Qu'est-ce que ça va changer ?", s'agace-t-il.

"Il faut peut-être parler moins et travailler plus. Nous devons nous concentrer sur les principes de base et les exécuter. Nous devons rester humbles", a déclaré l'entraîneur gantois avec fermeté.

Ivan Leko comprend les supporters de La Gantoise

"Je peux absolument comprendre les supporters. Notre football n'était pas digne de La Gantoise. En résumé, le STVV a mérité de gagner. Ils étaient meilleurs que nous. C'est une bonne équipe, mais ce n'est pas non plus le FC Barcelone. Nous cherchons notre niveau", lâche Leko.

" Vous pouvez gagner des matchs et vous pouvez en perdre. C'était bon en septembre et octobre, ça l'est moins maintenant, mais c'est difficile de travailler sur la continuité quand vous devez sans cesse aligner de nouveaux joueurs", conclut cependant le coach des Buffalos en référence aux blessures qui frappent son équipe en ce moment.