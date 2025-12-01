Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Gantoise a fait la très mauvaise opération en s'inclinant à la maison (1-2) contre STVV. Les choses allaient pour le mieux à la pause mais se sont vite gâtées, au point que les supporters gantois sifflent leurs propres joueurs.

Après la rencontre, Siebe Van der Heyden était très clair à ce sujet : "Je comprends que les supporters nous aient sifflé", déclarait-il dans les couloirs de la Planet Group Arena. "Nous voulions être patients, mais ils veulent que nous jouions vers l'avant et je peux le comprendre". 

Si Van der Heyden estimait qu'après un tel match, les joueurs allaient devoir "discuter en interne" de ce qui ne va pas, c'est un sentiment que ne partageait pas du tout son entraîneur Ivan Leko. "Nous ne sommes pas stupides. Que gagnerions-nous à parler maintenant ? Qu'est-ce que ça va changer ?", s'agace-t-il.

"Il faut peut-être parler moins et travailler plus. Nous devons nous concentrer sur les principes de base et les exécuter. Nous devons rester humbles", a déclaré l'entraîneur gantois avec fermeté. 

Ivan Leko comprend les supporters de La Gantoise

"Je peux absolument comprendre les supporters. Notre football n'était pas digne de La Gantoise. En résumé, le STVV a mérité de gagner. Ils étaient meilleurs que nous. C'est une bonne équipe, mais ce n'est pas non plus le FC Barcelone. Nous cherchons notre niveau", lâche Leko. 

Lire aussi… Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6" Vous pouvez gagner des matchs et vous pouvez en perdre. C'était bon en septembre et octobre, ça l'est moins maintenant, mais c'est difficile de travailler sur la continuité quand vous devez sans cesse aligner de nouveaux joueurs", conclut cependant le coach des Buffalos en référence aux blessures qui frappent son équipe en ce moment. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
STVV
Ivan Leko

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

11:00
Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

11:00
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

10:30
Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

09:30
Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

10:00
Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

09:00
"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

08:00
🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

08:30
"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

07:00
Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

07:40
🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

06:30
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
2
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

20:45
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20
La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

30/11
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

19:00
Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

18:02
Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

18:45
Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

18:22
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
2
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved