La deadline de DAZN est passée et aucun argent n'a été versé : une bataille juridique semble se profiler

DAZN n'a pas effectué le paiement mensuel dû à la Pro League pour le mois de novembre. Normalement, le diffuseur aurait dû transférer les fonds au plus tard le 30 novembre, mais ce virement n'a pas été fait.

Le contrat télévisuel entre DAZN et la Pro League est selon l'entreprise déjà "terminé" après six mois de collaboration. DAZN affirme qu'il n'est pas possible de conclure un accord commercialement viable avec des opérateurs télécoms tels que Telenet et Proximus.

Le mois dernier, le paiement a encore été réalisé à la toute dernière minute, mais ce mois-ci, le flux de trésorerie est resté complètement fermé. Pour la première fois, les clubs professionnels belges ne peuvent donc pas compter sur leurs revenus de droits télévisés habituels.

La Pro League veut que DAZN respecte le contrat

Pour de nombreux clubs, ces revenus sont cruciaux, par exemple pour payer les salaires des joueurs et d'autres coûts fixes. L'absence de paiement peut donc immédiatement avoir un impact sur le fonctionnement quotidien de certaines équipes.

La Pro League a réagi en sollicitant le tribunal arbitral CEPANI. L'objectif est de contraindre DAZN à respecter le contrat via mesure contraignante et de garantir les paiements tant que l'arbitrage est en cours.

Selon les estimations, le CEPANI pourrait imposer des mesures provisoires dans deux à trois semaines. Une décision définitive, y compris d'éventuelles procédures d'appel, pourrait prendre jusqu'à un an avant d'être rendue.