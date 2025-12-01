La deadline de DAZN est passée et aucun argent n'a été versé : une bataille juridique semble se profiler

La deadline de DAZN est passée et aucun argent n'a été versé : une bataille juridique semble se profiler
Photo: © photonews

DAZN n'a pas effectué le paiement mensuel dû à la Pro League pour le mois de novembre. Normalement, le diffuseur aurait dû transférer les fonds au plus tard le 30 novembre, mais ce virement n'a pas été fait.

Le contrat télévisuel entre DAZN et la Pro League est selon l'entreprise déjà "terminé" après six mois de collaboration. DAZN affirme qu'il n'est pas possible de conclure un accord commercialement viable avec des opérateurs télécoms tels que Telenet et Proximus.

Le mois dernier, le paiement a encore été réalisé à la toute dernière minute, mais ce mois-ci, le flux de trésorerie est resté complètement fermé. Pour la première fois, les clubs professionnels belges ne peuvent donc pas compter sur leurs revenus de droits télévisés habituels.

La Pro League veut que DAZN respecte le contrat

Pour de nombreux clubs, ces revenus sont cruciaux, par exemple pour payer les salaires des joueurs et d'autres coûts fixes. L'absence de paiement peut donc immédiatement avoir un impact sur le fonctionnement quotidien de certaines équipes.

La Pro League a réagi en sollicitant le tribunal arbitral CEPANI. L'objectif est de contraindre DAZN à respecter le contrat via mesure contraignante et de garantir les paiements tant que l'arbitrage est en cours.

Lire aussi… Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"Selon les estimations, le CEPANI pourrait imposer des mesures provisoires dans deux à trois semaines. Une décision définitive, y compris d'éventuelles procédures d'appel, pourrait prendre jusqu'à un an avant d'être rendue.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Vaessen - Tsiftsis - Lenaerts

20:00
Vincent Euvrard et le Standard prudents : "Avec ses moyens, Dender fait des choses exceptionnelles"

18:40
Les connexions de Marc Overmars en action : un gardien néerlandais cité à l'Antwerp

20:00
Lukaku ? Boussoufa ? Suarez ? Non : voici le meilleur joueur qu'a entraîné Ariel Jacobs à Anderlecht

16:00
Officiel : le rêve devient réalité pour Matthieu Epolo et Mario Stroeykens

19:00
De la concurrence... ou un remplaçant pour Colin Coosemans ? Anderlecht aurait un gardien dans le viseur

18:00
Mauvaise nouvelle pour Bruges : un jeune talent manquera à l'appel pour quelques semaines

14:20
Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

09:30
Le Standard ne lâche pas une cible estivale pour le mercato à venir

13:30
Hué par son ancien public, Anouar Aït El Hadj n'a "pas d'excuses" pour le match de l'Union

13:00
"Si la Belgique était venue, mon choix aurait été le même" : de Liège à l'hymne de la Bosnie

19:30
Le gouffre de l'ère 777 recule : le premier bilan du Standard 'new look' est tombé !

17:30
Anderlecht, candidat au titre ? Philippe Albert n'a aucun doute à ce sujet

12:20
La RDC proche de convaincre un nouveau talent belge d'opter pour les Léopards ?

17:00
Un transfert à Malines qui ne passe pas : le Lierse met son joueur à pied !

16:40
Course au top 6, mais ventes à réaliser : que va faire Marc Wilmots pour assurer le mercato du Standard ?

14:40
Romelu Lukaku déjà de retour ? "Une semaine décisive"

18:20
Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

09:00
"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

08:00
Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

07:20
"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

07:00
Vous souhaitez acheter des tickets pour la Coupe du Monde ? L'Union Belge donne des détails !

15:30
🎥 Comme en Belgique : l'Arabie Saoudite découvre la frappe de Mahamadou Doumbia

15:00
Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

11:00
Révélation de la saison mais en difficulté : que se passe-t-il avec Jeppe Erenbjerg ?

11:20
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
La menace d'une descente en D2 ACFF prend forme : quelles sont les raisons de l'agonie des U23 du Standard ?

11:40
Dix mois de calvaire : Orel Mangala raconte son retour très attendu

14:00
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
"La Liga est corrompue" : le Real Madrid pète les plombs, Courtois et ses équipiers furieux

12:40
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
"Depuis que Kompany est là, les journalistes doivent de nouveau travailler"

12:00
Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

10:00
Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

10:30
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

30/11

