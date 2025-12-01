La menace d'une descente en D2 ACFF prend forme : quelles sont les raisons de l'agonie des U23 du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
La menace d'une descente en D2 ACFF prend forme : quelles sont les raisons de l'agonie des U23 du Standard ?
Photo: © photonews

La deuxième équipe du Standard est lanterne rouge en D1 ACFF et n'a remporté que deux matchs depuis le début de la saison. La situation du SL16 FC est critique et la menace d'une relégation en D2 ACFF devient de plus en plus importante.

Au Standard, la situation financière s'est grandement améliorée depuis le départ de 777 Partners et d'A-Cap et l'arrivée de la nouvelle direction, emmenée par Giacomo Angelini, qui a su purger les dettes du club.

Toutefois, le CEO des Rouches ne compte pas garder le club et cherche à le revendre, mais attend la bonne personne et le bon projet pour ne pas replonger le Matricule 16 dans une crise similaire à celle qu'il vient de vivre.

Cet été, Marc Wilmots a réalisé son premier mercato en bord de Meuse, avec une idée claire : ne recruter que des joueurs libres ou ne procéder qu’à des achats définitifs, dans le but d'augmenter la valeur du club et de ne pas se retrouver avec une demi-équipe prêtée qu'il aurait fallu à nouveau modifier la saison prochaine.

La situation s'est donc grandement améliorée et, sportivement, le Standard ne pointe qu'à deux points du top 6 malgré des résultats en dents de scie. Ce mardi, les Rouches joueront également gros en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique, à Dender.

Le SL16 FC est à l'agonie en D1 ACFF

L'état des lieux n'est pas encore optimal, mais il est en progression. Du moins lorsqu'on regarde uniquement l'équipe première. Car, plus bas, le SL16 FC est à la traîne en D1 ACFF et aura probablement encore plus de mal à se sauver que la saison dernière.

Battus par Tubize-Braine, l'un des candidats à la montée en Challenger Pro League, ce dimanche, les U23 du Standard sont lanterne rouge et n'ont plus gagné depuis le 28 septembre, contre leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise. Il s'agissait seulement du deuxième succès du SL16 FC après celui du 31 août à l'Union Namur lors de la deuxième journée.

Rien ne va plus pour l'équipe B du Standard, et ce n'est pas l'arrivée de Stéphane Guidi, l'ancien T1 du Standard Femina, sur le banc, qui a changé la donne. Le SL16 FC est à la traîne et compte trois longueurs de retard sur la dixième place des U23 de l'Union.

Concéder deux buts par match, c'est beaucoup trop...

Donner les raisons de cette situation est assez difficile, mais la deuxième équipe des Rouches semble, premièrement, manquer de qualité, tout simplement. La faute, aussi, à la politique de Réginal Goreux lorsqu'il était toujours en place à la tête de l'académie, lui qui n'a pas toujours choisi les bons profils à mettre en avant, à garder et à faire progresser.

Lorsque l'on regarde les statistiques d'un peu plus près, ce n'est pas offensivement que le bât blesse. Avec 19 buts inscrits en 15 matchs, le SL16 FC est par exemple plus prolifique que Stockay (17 buts), qui occupe pourtant la septième place. Mais défensivement, le bilan de 33 buts concédés fait de la deuxième équipe du Standard le pire élève en la matière en D1 ACFF, à égalité avec l'Union Namur.

La volonté de Stéphane Guidi de proposer un football assez séduisant malgré la situation est claire, mais la mayonnaise ne veut décidément pas prendre. Il faudra rapidement se relever, car après le déplacement difficile à Virton du 6 décembre, les U23 du Standard recevront Namur pour leur dernière rencontre de l'année civile. Il faudra s'imposer, sans quoi la relégation en D2 ACFF deviendra une menace de plus en plus importante.

© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved