Un transfert à Malines qui ne passe pas : le Lierse met son joueur à pied !

Le Lierse déplore fortement le départ de son jeune talent Mauro Lenaerts pour le KV Malines. Le club lierrois a donc décidé de prendre des mesures.

Le premier transfert du mercato hivernal semble d'ores et déjà connu : comme nous le relayions ce matin, Mauro Lenaerts (18 ans) passera ses tests médicaux au KV Malines cette semaine, et devrait donc rejoindre les Sang & Or en provenance du Lierse.

Mais alors que le mercato n'ouvre que dans un mois, voir cette nouvelle publiée dans les colonnes du Nieuwsblad n'a pas plu au Lierse, surtout quand on connaît la rivalité locale entre les deux clubs.

Dans un communiqué, le Lierse a annoncé que Lenaerts serait mis en disponibilité pour le reste de l'année 2025 - en d'autre termes : mis à pied. Il ne portera plus les couleurs des Pallieters jusqu'à son transfert, qui ne peut être acté que le 1er janvier.

Le Lierse précise notamment que Lenaerts était devenu "de plus en plus important en équipe A" et regrette le départ d'un joueur en pleine forme en D1B.

Le communiqué du Lierse SK

La direction et le management de Lierse ont pris connaissance du fait que Mauro Lenaerts passera des tests médicaux lundi pour le KV Malines. Par conséquent, Mauro ne s'entraînera plus avec Lierse.

Après des semaines de négociations comprenant de nombreux entretiens professionnels et privés avec Mauro Lenaerts et son entourage, Mauro Lenaerts a indiqué vouloir franchir le pas vers le KVM. Lierse regrette cette décision.

Il se trouve que Mauro a signé un contrat amateur en début de saison après de bons entraînements au début octobre, contrat qui est principalement basé sur la performance. Il y avait alors beaucoup de gratitude de sa part pour cette opportunité. C'est d'ailleurs un parcours que nous essayons d'offrir à tous nos jeunes joueurs.

Plusieurs jeunes joueurs ont également réussi ce parcours et sont devenus footballeurs professionnels au Lierse. Cependant, après son match au KV, Mauro et son entourage ont pris contact avec Malines.

Bien sûr, nous réévaluons constamment l'utilisation du budget des joueurs et nous le faisons au mieux de nos capacités. Mi-novembre, nous avons clarifié que Mauro pouvait signer un contrat professionnel de longue durée (2,5 ans + option) au Lierse. Nous n'avons cependant jamais reçu de réponse à notre proposition, tant au niveau du contenu que du volet financier. Bien que nous ayons eu plusieurs discussions avec l'entourage, elles n'ont pas mené à une acceptation de la proposition. Une réunion était encore prévue cette semaine.