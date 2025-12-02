6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?

6/24 et un retour en D1 ACFF compliqué pour José Riga : est-il déjà remis en cause ?
Photo: © Photonews

José Riga vit des débuts difficiles, mais n'est pas remis en cause à Stockay Saint-Georges. Le club reste sur une série de cinq défaites consécutives, mais continue de faire confiance au T1 de 68 ans.

Voilà huit matchs que José Riga est l'entraîneur de Stockay Saint-Georges, en D1 ACFF. Mais l'ancien entraîneur du Standard, entre autres, jusqu'à récemment adjoint de Gill Swerts chez les Diablotins, ne vit pas des débuts rêvés.

Sous sa houlette, Stockay n'a remporté que six points en huit rencontres, reste sur une série de cinq défaites consécutives et pointe désormais à la septième place. De quoi déjà remettre en cause la nomination de José Riga ?

Débuts difficiles pour José Riga, qui n'est pas remis en cause à Stockay

Directeur général du club, Marc Grosjean s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères de l'Avenir Huy-Waremme. Selon lui, il n'y a aucun doute : l'entraîneur de 68 ans, qui avait déjà connu la Nationale 1 avec l'URSL Visé, n'est pas responsable des mauvais résultats actuels.

"Il ne faut pas oublier la manière avec laquelle on est montés, soit administrativement et non sportivement. La saison dernière, nous avons certes accroché le top 6, mais nous avions signé un 4/30 en Play-Offs. Et notre bon début de saison nous a un peu plongés dans une douce euphorie", a-t-il lancé, avant de poursuivre.

"On va laisser aller jusqu'à la trêve, soit dans deux matchs. Si le bilan est de 6 points sur 30, on en reparlera. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. De toute manière, je ne suis pas le seul à décider. C'est au Conseil d'Administration de prendre ce genre de décisions", a-t-il assuré. José Riga garde, en tout cas pour le moment, l'entière confiance de son supérieur.

