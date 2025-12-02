Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

Ricardo Sá Pinto est désormais le coach d'Esteghlal, en Iran. Après des débuts hésitants, l'équipe enchaîne maintenant les victoires.

Depuis son départ du Standard, Ricardo Sá Pinto en est déjà à son neuvième club. Le Portugais ne s'attarde jamais très longtemps là où il pose ses valises mais vit ces aventures successives de manière très intense. Son séjour en Iran ne fait pas exception à la règle.

Malgré l'arrivée de Moussa Djenepo (qu'il avait bien connu au Standard), Sa Pinto a vécu un début de saison assez morose : une seule victoire sur les neuf premiers matchs, avec notamment une défaite à Al-Wasl sur la scène continentale.

De quoi lui valoir un nouveau départ précoce ? Pas du tout : Esteghlal est en train de joliment renverser la vapeur : l'équipe en est maintenant à neuf matchs de rang sans défaite, dont un joli 12 sur 12 en championnat.

Antonio Adàn à la rescousse

Ce weekend, Esteghlal a même pris la tête du classement en s'imposant 1-0 contre le FC Foolad. La victoire n'a toutefois tenu qu'à un fil : Antonio Adàn (ancien gardien du Real et de l'Atlético Madrid) a dû sortir le grand jeu pour détourner un penalty dans les dix dernières minutes.

Ricardo Sá Pinto en est à son deuxième passage au club, il avait remporté la Supercoupe d'Iran lors de sa première expérience. Remportera-t-il le championnat en fin de saison, comme il l'a entretemps fait avec l'Apoel Nicosie ?