David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

L'Union veut rebondir après la défaite à Anderlecht. Pour cela, elle retrouve son Parc Duden à l'occasion de la réception de Zulte Waregem en Coupe.

Au Lotto Park, l'Union Saint-Gilloise a concédé sa troisième défaite en dix matchs sous les ordres de David Hubert. Mais perdre contre l'Inter Milan, l'Atletico Madrid et Anderlecht n'a rien de déshonorant si l'équipe est capable de se relever comme elle l'a fait jusqu'ici.

"On n'accepte pas de perdre, on déteste et cela doit rester ainsi. Quand je vois l'attitude de mes joueurs après le match, ce qui a été dit dans le vestiaire, leur hâte de voir arriver ce match de Coupe le plus vite possible... Non, il n'y a pas de sentiment d'habitude", rassure David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

Plusieurs joueurs ont déjà mis en avant ce besoin de gagner, non pas par rapport au classement mais pour faire perdurer cette culture de la victoire, que les piliers du vestiaire s'évertuent à instaurer depuis plusieurs saisons.

Chambaere titulaire

Le match de demain soir ne sera donc pas pris à la légère. Mais après deux matchs commencés avec le même onze de base, nous devrions avoir droit à quelques changements. Dans les buts, Hubert a d'ailleurs confirmé que Vic Chambaere serait titulaire.

"Vic montre depuis le début de la saison qu'il est solide. Il avait perdu sa place de titulaire suite à l'arrivée de Kjell (Scherpen), pas sur base de ses prestations. Il franchit des étapes, continue à se développer; c'est important qu'il puisse prendre des matchs. Il le mérite, il ne s'agit pas d'un cadeau. Pour la suite, en cas de qualification ? On verra", explique l'entraîneur unioniste. Chambaere était déjà entre les perches lors du match de Coupe remporté 0-3 à Tubize-Braine. En championnat, il n'a plus débuté depuis la troisième journée.