La Gantoise et Ivan Leko n'y arrivent toujours pas : "C'est très enfantin"

Photo: © photonews

Malgré l'ouverture du score de Wilfried Kanga en première période, La Gantoise s'est inclinée face à Saint-Trond, dimanche soir : une nouvelle baisse de régime des Buffalos, que Siebe Van der Heyden ne parvient pas à expliquer.

La Gantoise menait 1-0 face à Saint-Trond. Mais après la pause, les Buffalos ont laissé les Canaris reprendre le contrôle de la rencontre et se sont finalement inclinés 1-2. "On menait, même si on ne jouait pas bien", a déclaré Siebe Van der Heyden après la rencontre.

"On voulait gagner, on devait le faire pour rejoindre le haut du classement. Mais ensuite, quand vous voyez comment on concède le corner qui leur permet de faire 1-1, puis comment on encaisse ce but… C'est très enfantin."

Siebe Van der Heyden ne comprend pas les baisses de régime de Gand

L'ancien défenseur de l'Union n'a pas mâché ses mots. "Il va falloir qu'on en parle entre nous, parce qu'on ne pourra pas y arriver comme ça. Après leur égalisation, tout s'est effondré. Un manque de confiance ou d'efficacité ? Je ne sais pas, mais il va falloir en discuter pour ne plus reproduire les mêmes erreurs."

Des baisses de régime qui n'ont pourtant rien à voir avec les consignes d'Ivan Leko. "Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Le coach veut inculquer un esprit de compétition à l'équipe. C'est bizarre qu'un match se passe très bien et le suivant, pas du tout."

"C'est fou comme les choses peuvent parfois dégénérer comme ça. Il faut qu'on se ressaisisse au plus vite et qu'on se remette sur les rails pour le match de Coupe de Belgique cette semaine", a conclu Siebe Van der Heyden. La Gantoise se déplacera au Cercle de Bruges ce mercredi soir.

