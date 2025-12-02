La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

Les Loups se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique après leur victoire 1-2 face au Beerschot.

Le Beerschot était le seul club encore en lice de Challenger Pro League. Les Anversois avaient travaillé les tirs au but en prévision de cette rencontre face à La Louvière. De leur côté, les Loups restaient sur un 0-0 le week-end dernier contre Charleroi, ce qui a poussé Frédéric Taquin à n’aligner que trois titulaires du match précédent. 

Un début calme, avec un Beerschot dominateur

Les deux équipes ont entamé la rencontre prudemment, dans une phase d’observation qui a produit très peu d’occasions. Au fil de la première période, le Beerschot a toutefois pris l’ascendant : duels gagnés, rythme plus élevé, et volonté de faire craquer la défense louviéroise.

Mais malgré sa maîtrise, le Beerschot n’a pas trouvé la faille. Incapable de transformer sa possession en réelles occasions, il s’est heurté à un mur. La Louvière, elle, a procédé tout autrement… et avec une redoutable efficacité.

Une leçon d’efficacité

Les visiteurs avaient à peine dépassé la ligne médiane, mais il ne leur en a pas fallu plus pour ouvrir le score. Sur un excellent centre venu de la droite signé Dario Benavides, Moussa Fall Pape a contrôlé en l’air du pied droit avant d’envoyer une frappe du gauche au fond des filets. Un petit bijou, signé par un attaquant aussi dangereux dans les airs que techniquement fin, héritage de sa formation française.

Encore sonné par ce premier but, le Beerschot a encaissé presque immédiatement le deuxième. Nick Shinton a mal renvoyé le ballon, directement dans les pieds de Moussa Fall Pape. Sans hésiter, l’attaquant a frappé depuis l’extérieur du rectangle dans le but vide : 0-2, pour deux actions seulement cadrées côté louviérois. Les Anversois, dépassés, n’ont pas su réagir avant la pause.

Peu d’étincelles après la mi-temps

Le public espérait un Beerschot plus tranchant au retour des vestiaires, mais la physionomie a peu changé. Comme en première période, les Anversois ont dominé, sans parvenir à tromper le gardien louviérois. La Louvière a laissé venir, cherchant à faire mal en contre, mais sans réussir à accentuer l’écart.

Owen Maës, déjà suspendu récemment après un coup de coude contre l'Antwerp, a une nouvelle fois dégoupillé : deux fautes stupides, deux jaunes, et une deuxième expulsion en moins d’un mois en terre anversoise. Une décision qui a redonné espoir au Beerschot, bien décidé à pousser jusqu’au bout. D’Margio Wright-Philips a cru réduire l’écart, mais son but a été annulé pour hors-jeu, confirmé par la VAR.

Finalement, Arnold Vula Lamb a relancé le suspense en plantant le 1-2 à la 95e minute. Mais le temps manquait pour espérer arracher les prolongations. Ultra-efficace, La Louvière s’impose 1-2 au Beerschot. Moussa Fall Pape, auteur d’un doublé, endosse logiquement le rôle de héros du match.

