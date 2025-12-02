La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky Cup

La RAAL La Louvière (au Beerschot) et le Standard (à Dender) lancent les 1/8es de finale de la Coupe de Belgique ce mardi soir. Voici les compositions probables des deux équipes.

Les 1/8es de finale de la Croky Cup débutent ce mardi soir, avec deux rencontres au programme : les déplacements de la RAAL La Louvière au Beerschot, et du Standard à Dender.

Chez les Loups, Frédéric Taquin a confié en conférence de presse qu'il ne ferait pas autant de changements qu'au tour précédent (9), contre Heist. Le T1 n'a pas manqué de souligner que le plus important restait le championnat et la réception de Dender vendredi, mais que le club hennuyer aimerait se qualifier pour son premier quart de finale de Coupe de Belgique depuis 2005.

Quelques changements sont donc à prévoir à la RAAL, à commencer par le gardien de but. Titulaire en championnat, Marcos Peano devrait, comme à Heist au tour précédent, laisser sa place à Célestin De Schrevel, arrivé librement de La Gantoise cet été. Dario Benavides pourrait commencer à droite, et Matthis Riou en défense, comme au tour précédent.

La RAAL priorise le championnat, le Standard jouera le coup à fond

Au Standard, Vincent Euvrard l'a bien souligné en conférence de presse ce lundi : cette Coupe de Belgique est tout sauf un bonus, et l'objectif du Matricule 16 est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Il ne faut donc pas s'attendre à une grande tournante chez les Rouches, ce mardi.

Lire aussi… Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo›Matthieu Epolo sera bien titulaire dans les cages, et Ibrahim Karamoko pourrait retrouver sa place dans la défense (à 5 ?) du Standard après la blessure de Daan Dierckx et le retour de Marco Ilaimaharitra. Pour le reste, c'est une composition classique qui est attendue.

Les compositions probables de la RAAL et du Standard en Croky Cup

La composition probable de la RAAL au Beerschot : De Schrevel - Benavides, Riou, Maisonneuve, Okou, Lutonda - Bretelle, Maes, Pau - Afriyie, Mendy.

La composition probable du Standard à Dender : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Homawoo, Karamoko, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen, Mehssatou - El Hankouri, Ayensa.