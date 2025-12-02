Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

Le Standard s'est incliné à Dender ce mardi soir et a été éliminé de la Coupe de Belgique dès les 1/8es de finale. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5)

Doit mieux repousser la frappe d'Alireza Jahanbakhsh sur le 2-2, après une petite frayeur sur une glissade quelques instants auparavant. Attentif à deux reprises devant Nsimba pendant le quatrième quart d'heure. Pas aidé par sa défense ce soir.

Henry Lawrence (4,5)

Pas vraiment coupable sur les deux premiers buts encaissés, il dégage mal le centre de Hncar sur le 3-2. Fort timide offensivement.

Josué Homawoo (4)

Sa solidité défensive, notamment dans les duels, n'est plus à prouver, mais il sait aussi faire très peur en possession de balle en prenant parfois certains risques non nécessaires et il perd souvent ses duels au sol. Peut faire mieux sur le centre qui amène le 1-1, ainsi que sur le 3-2.

Ibrahim Karamoko (NC)

Il sort sur blessure après 20 minutes après avoir... commis une faute sur Berte. Son début de match était fidèle à lui-même : de la solidité, des duels gagnés, mais deux mauvaises passes dangereuses.

Lire aussi… Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte›Tobias Mohr (3)

L'espace qu'il laisse pour centrer sur l'égalisation montre les progrès qu'il doit encore faire à ce poste. Trop lent aussi pour réagir sur le 2-2. Une rencontre qui a mis ses lacunes en lumière. Logiquement remplacé au repos.

Marco Ilaimaharitra (5,5)

Sa capacité à venir demander le ballon à ses défenseurs et à le remonter facilite la création du jeu pour le Standard. Ses décalages créent des espaces et sa faculté à conserver le cuir fait du bien. Entre lui et Hakim Sahabo, il n'y a pas de comparaison possible, avec tout le respect pour le Rwandais.

Casper Nielsen (6)

Vincent Euvrard lui avait clairement demandé de profiter des décrochages d'Ayensa pour prendre le dos de la défense. C'est via la passe qu'il parvient à le faire pour le 1-2 de Nkada. Un bon match dans l'ensemble.

Nayel Mehssatou (5)

Oublie totalement Sebtaoui dans son dos sur le 1-1 de Dender. Excellent à Malines, il n'a cette fois pas eu l'impact escompté. Ses changements de position amènent de l'incertitude chez l'adversaire, mais il n'y avait pas assez de concret en possession.

Mohammed El Hankouri (5,5)

Une prestation en deçà de ses habitudes. En perte de balle, il ferme des lignes avec son positionnement, mais ne presse pas énormément. Et en phase offensive, il n'a pas créé les décalages attendus et ses qualités n'ont pas été aussi visibles que d'habitude.

Dennis Ayensa (5)

Opportuniste pour récupérer la mauvaise passe de Viltard et ouvrir le score dès les premiers instants. Il permet ensuite à Dender de marquer deux buts en deux pertes de balle malgré une bonne prestation d'ensemble. N'est pas passé loin d'un deuxième but personnel en seconde période, mais ses pertes de balle ont coûté bien trop cher au Standard.

Timothé Nkada (6)

Pourtant peu en vue, il a parfaitement fusillé Dietsch après 30 minutes pour rendre l'avance au Standard. Ses appels dans la profondeur ont pesé sur la défense, mais il n'a pas toujours réussi à exploiter son bon positionnement.

Ibe Hautekiet (6,5)

Très bien monté au jeu en remplacement d'Ibrahim Karamoko, il n'a pratiquement perdu aucun duel de la tête. Pas coupable sur les buts encaissés.

Alexandro Calut (5)

Il a eu le mérite de ne pas reproduire les erreurs de son coéquipier allemand, mais n'a tout de même pas apporté énormément de danger. Une montée au jeu en adéquation avec ses qualités : courageuse, mais légère pour un club ayant l'ambition de retrouver sa place dans le haut du panier du football belge.

Non-notés : Hakim Sahabo, Léandre Kuavita, Thomas Henry.