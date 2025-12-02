Lucas Pirard entre en scène... mais pas en Coupe : le Standard prépare le départ à la CAN de Matthieu Epolo

Ce week-end, Lucas Pirard était titulaire entre les perches du SL16 FC pour la réception de Tubize-Braine, en D1 ACFF. Le portier de 30 ans se prépare puisqu'il remplacera Matthieu Epolo lorsque le Congolais sera parti à la Coupe d'Afrique des Nations.

La Coupe d'Afrique des Nations arrive à grands pas et chaque club de Jupiler Pro League ou presque va se retrouver privé de l'un ou l'autre joueur pour les deux derniers matchs de l'année civile.

Au Standard, deux joueurs sont concernés : Rafiki Saïd, qui est blessé aux fessiers et qui manquera aussi le déplacement à Dender en Coupe de Belgique ce mardi, mais qui devrait être rapidement rétabli, et Matthieu Epolo.

Sélectionné pour la première fois par la République démocratique du Congo lors de la précédente trêve internationale, le gardien de 20 ans fait partie des huit joueurs formés en Belgique et sélectionnés par la RDC.

Lucas Pirard se prépare à remplacer Matthieu Epolo

Si Vincent Euvrard et le Matricule 16 n'ont pas encore défini clairement la date de son départ et que le T1 aimerait garder son gardien le plus longtemps possible, Matthieu Epolo pourrait manquer les deux dernières rencontres de l'année civile, à... Dender en championnat et contre Saint-Trond.

Lire aussi… "Une partie de l'effectif est taillée pour ça" : quel système Vincent Euvrard va-t-il maintenir au Standard ?›D'ici-là, il faut préparer son remplaçant, et c'est la raison pour laquelle Lucas Pirard a joué avec le SL16 FC contre Tubize-Braine, en D1 ACFF. "C'était à sa demande pour reprendre du rythme, c'est tout à fait normal", a confié Vincent Euvrard en conférence de presse ce lundi. Pas question, par contre, d'instaurer une tournante en Coupe de Belgique. "Matthieu a joué à Beveren et jouera à Dender", a assuré le T1 des Rouches.