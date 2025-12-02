Simon Mignolet était-il prêt à jouer ? Son ancien mentor avait remarqué ce que personne n'avait vu

Philippe Vandewalle connaît très bien Simon Mignolet. L'ancien gardien et entraîneur des gardiens avait remarqué, après cinq minutes, que le portier de 37 ans, titularisé pour la première fois depuis deux mois après sa blessure aux adducteurs, ne jouait pas normalement.

Pour pallier la blessure de Nordin Jackers, sorti sur civière au Sporting CP, Simon Mignolet était titulaire entre les perches du Club de Bruges pour la première fois depuis deux mois, ce dimanche contre l'Antwerp. Le gardien de 37 ans semblait traverser une première période sans encombre, mais quelqu'un qui le connaît bien avait immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas.

Il s'agit de l'ancien gardien des Blauw & Zwart, Philippe Vandewalle, qui fut également l'entraîneur des gardiens du Club de Bruges, du Standard et de l'équipe nationale. Après à peine cinq minutes, son message envoyé sur WhatsApp était clair : "Simon Mignolet n'est pas en forme."

Philippe Vandewalle avait immédiatement constaté que Simon Mignolet dégageait tous les ballons du pied gauche, après avoir subi une blessure aux adducteurs de la jambe droite, qui ne semblait donc pas encore totalement résorbée. Des dégagements qui manquaient d'ailleurs de la précision habituelle de Simon Mignolet.

Était-ce trop tôt pour Simon Mignolet ?

Le Club de Bruges a indiqué que Nicky Hayen l'avait remplacé à la pause par précaution, mais une petite rechute, même si elle ne serait pas très importante, n'est tout de même pas à exclure. C'est Dani van den Heuvel qui l'a remplacé et qui a disputé son premier match de Jupiler Pro League.

Formé à l'Ajax Amsterdam et à Leeds, l'ancien international espoir néerlandais a arrêté un penalty, avant de s'incliner en toute fin de match sur l'envoi de Mauricio Benitez à quelques minutes du terme. Il est probable que l'on revoie le gardien de 22 ans à l'œuvre dans les prochaines semaines.