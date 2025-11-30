La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

Après la lourde défaite en Ligue des champions, le Club de Bruges a de nouveau chuté en championnat.

À Bruges, il y a un triste refrain : presque chaque fois que le Club joue en Ligue des champions en semaine, le week-end tourne mal. Et cette fois, la règle s’est vérifiée. Après le 3-0 face au Sporting Lisbonne, les Blauw en Zwart ont rechuté à domicile contre l’Antwerp.

Belle entrée en matière

Le scénario a tourné en faveur de l’Antwerp. Simon Mignolet, aligné d’entrée, a été contraint de sortir prématurément après un souci physique. Dani van den Heuvel, est monté au jeu et s’est immédiatement retrouvé sous pression. Il a réussi à détourner un penalty d’Adekami.

Le Club de Bruges pas assez impliqué

Malgré cette intervention décisive, le Club n’a pas trouvé son rythme. L’Antwerp, emmené par Faris Haroun, a fait preuve de patience et de sang-froid jusqu’au coup fatal en fin de rencontre. Benitez a marqué le seul but de la rencontre au Jan Breydel.

Ce nouveau faux pas tombe au pire moment. Le derby bruxellois pourrait relancer la course au sommet. Le Club de Bruges est sur trois défaites lors de ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues.

