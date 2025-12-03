🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

Photo: © photonews

Les espoirs d'Anderlecht sont présents à la Premier League International Cup. Ils ont brillé en venant à bout de Manchester United.

La prestigieuse Premier League International Cup rassemble les meilleures équipes U21 d'Europe. Y retrouver Anderlecht montre que malgré les dernières années plus difficiles, les Mauves conservent leur répautation en matière de formation.

Le concept du tournoi est simple : seize équipes espoirs de Premier League affrontent seize représentants européennes de premier plan. Des clubs comme Dortmund, Porto, Leipzig, le Real Madrid et le PSG sont présents. Le Club de Bruges devait en être, mais avait un programme trop chargé à cause de la Youth League.

Anderlecht en a profité pour faire honneur à la formation belge. Après un partage 2-2 contre Sunderland lors de la journée inaugurale à la fin du mois d'octobre, le Sporting défiait Manchester United. Les RSCA Futures l'ont emporté 4-1 grâce à des buts d'Enzo Sternal, Yasin Özcan, Samuel Ntanda et Terry Van de Ven.

Les Mauves en bonne position

Un fameux boost pour Sternal et Özcan, qui ont vécu des moments durs ces derniers mois. Le premier cité revient de huit mois à l'infirmerie suite à la déchirure de son ligament croisé, le second attend toujours ses premières minutes en championnat avec l'équipe fanion.

Le 6 janvier, Anderlecht jouera son troisième match dans le groupe D difficile contre West Ham United. Ils pourraient alors faire un grand pas vers le tour suivant. Le Borussia Dortmund, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao font également partie du groupe.

