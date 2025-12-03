Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"
Photo: © photonews

Anderlecht se rendra à Genk demain soir. Besnik Hasi est conscient de la qualité de l'effectif du Racing.

"Si nous avons travaillé les tirs au but à l'entraînement ? Disons que nous nous sommes préparés à tous les niveaux", sourit Besnik Hasi en conférence de presse. L'entraîneur d'Anderlecht a bien étudié son sujet, il n'est donc pas sans avoir le niveau atteint par Konstantinos Karetsas ces dernières semaines.

L'international grec avait tout juste 7 ans lorsqu'Hasi a repris Anderlecht la première fois, juste avant la remontada dans les Playoffs de la saison 2013-2014. Aujourd'hui, c'est lui qui veut écrire l'histoire de son club : il s'est montré décisif lors de 5 des 6 matchs du mois de novembre.

Une menace constante, mais pas la seule

Le garçon a été formé à Neerpede de 2020 à 2023, le Sporting le connaît donc bien : "Son développement est impressionnant, il est capable de coups d'éclat, d'être décisif. C'est le genre de joueur chouette à regarder, pour lequel les supporters vont au stade. Il faudra être attentif. Il a de la technique, de la vista, un bon passing et sait marquer. Mais ce n'est évidemment pas le seul à Genk".

Au Racing, le danger peut venir de partout : "Je pense qu'ils ont trouvé leur rythme. Le retour de Zakaria El Ouahdi leur fait du bien. Ils ont leur propre manière, très reconnaissable, d'évoluer. C'est l'équipe qui a le plus de possession en Pro League. Genk met la pression très haut et est dangereux dans les zones de vérité. Il faudra être au top pour se qualifier".

Lire aussi… Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ? Depuis quelques semaines, le puzzle limbourgeois prend forme : Daan Heymans s'est remis de sa blessure et apporte beaucoup par son intelligence de jeu, Zakaria El Ouahdi a retrouvé tout son dynamisme sur le flanc et Konstantinos Karetsas rayonne. Le match de demain soir devrait valoir le détour face à un Anderlecht retrouvé.

