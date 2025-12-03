Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur
Photo: © photonews
Deviens fan de Patro Eisden Maasmechelen! 87

Il y a de la tension dans l'air entre Stijn Stijnen et l'Union Belge. Son avocat, Me Walter Van Steenbrugge, estime que son client est exagérément ciblé par des demandes de suspension.

Récemment encore, Stijn Stijnen s'était vu proposer une sanction de trois matchs par le parquet fédéral pour son comportement contre le KV Courtrai. Dans le rapport partagé sur Sportleven sont notamment évoqués des incidents précédents contre Seraing, Gand (en Coupe) et le RSCA Futures.

Stijnen y est surnommé "l'empereur de la récidive" par le rapport, accablant pour l'entraîneur du Patro Eisden. Mais le club, et la défense de Stijnen, estiment que le traitement auquel il a droit est disproportionné.

Stijn Stijnen est-il exagérément pris pour cible? 

Et le camp Stijnen contre-attaque donc : "Stijn ne peut plus rien faire. Chaque semaine, nous devons nous rendre à Tubize pour nous défendre", regrette son avocat, Me Walter Van Steenbrugge, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Cette frénésie de la part du parquet fédéral frôle le ridicule. On a effectué une véritable caricature de Stijn Stijnen, cela a un effet pervers", selon Van Steenbrugge. "J'ai demandé que tous les documents assurant une norme de qualité d'accusation soient présentés, et si on ne peut pas me les fournir, c'est que les structures fédérales ne font pas un procès équitable". 

Le coach du Patro Eisden est donc bien décidé à ne plus se laisser faire. "Si on ne me produit pas ces preuves et que Stijn est suspendu, je me tournerai vers le tribunal civil afin de faire suspendre la suspension", conclut Me Van Steenbrugge. 
 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Plus de news

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finale

22:26
Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !

22:30
Steven Defour est sévère : "C'est une erreur de Club de Bruges"

Steven Defour est sévère : "C'est une erreur de Club de Bruges"

22:02
🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

🎥 Victoire du Real Madrid, arrêt fulgurant de Thibaut Courtois et superbe but de Mbappé

21:41
Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

Un coach belge pourrait prendre la porte si ses résultats ne s'améliorent pas vite

21:20
"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

"Notre saison commence mi-septembre" : voilà décembre et Ivan Leko n'a pas encore la formule

20:40
Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

20:20
Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

Anderlecht très prudent face au joueur qu'il a lui-même formé : "Son développement est impressionnant"

20:00
1
Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

19:00
Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

Mis au placard par Besnik Hasi, le premier transfert d'Olivier Renard attire beaucoup d'intérêt

19:30
Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ?

18:40
1
Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

Un blessé supplémentaire au Standard : "Il traîne ça depuis des semaines"

18:20
🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

🎥 Enzo Sternal régale, Yasin Özcan revit : Anderlecht se paye Manchester United

18:00
"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

"Personne n'a triché, on a tout donné" : Timothé Nkada répond aux supporters du Standard

17:30
1
La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

La FIFA a tranché : une bonne nouvelle pour les (nombreux) clubs belges impactés par la CAN

17:00
Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

Le Standard a relancé une bête blessée : "Rien n'allait pour moi depuis mon retour de blessure"

16:30
Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

Un titulaire de Charleroi opéré : "Il ne sera pas là cette semaine, ça va peut-être durer plus longtemps"

16:00
Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

Mauvais perdant assumé : Dennis Ayensa s'explique sur ses déclarations maladroites d'hier soir

15:30
L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

L'ancien déménageur de Seraing prêt à secouer la D1A avec la RAAL : "Je veux vraiment être titulaire"

15:00
Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

Charleroi, Anderlecht et le Standard affectés : la CAN va-t-elle chambouler la Pro League ?

14:40
Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

Les cas Verscheren et Stroeykens, les blessures de Kana et Angulo : Besnik Hasi fait le point avant la Coupe

14:20
Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Il s'était blessé en s'échauffant face à Anderlecht : David Hubert donne des nouvelles de Sofiane Boufal

13:00
Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

Trois Diables dans la liste des 100 joueurs à suivre pour la Coupe du Monde : Doku hors du top 50

14:00
Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

Une tuile et une bonne nouvelle pour Nicky Hayen avant le déplacement à Louvain

13:40
🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

🎥 N'en déplaise à Dennis Ayensa : Dender fait la fête comme jamais...et reprend une chanson chère au Standard

13:20
"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

"Il ne faut plus se cacher" : Philippe Albert relance un débat brûlant autour d'Anderlecht

12:40
1
"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

"On s'est battus nous-mêmes" : David Hubert ne digère pas la défaite du derby bruxellois

12:20
Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

Coup dur pour Anderlecht : verdict tombé, il ne rejouera plus cette année

12:00
Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

Trois buts par match et un projet ambitieux : la Pro League découvrira bien vite le Sporting Hasselt

11:40
🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

🎥 Les supporters du Standard craquent après la claque reçue en Coupe face à Dender

11:20
2
Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

Le Barça prêt à changer de plan : un Diable Rouge et un ancien Brugeois ciblés pour remplacer Rashford

11:00
Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 05/12 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RFC Seraing RFC Seraing 05/12 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 06/12 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 06/12 Beerschot Beerschot
SK Beveren SK Beveren 06/12 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 06/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 07/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 07/12 KV Courtrai KV Courtrai
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved