Stijn Stijnen en a assez : le Patro Eisden réagit et dénonce le traitement que subit son entraîneur

Il y a de la tension dans l'air entre Stijn Stijnen et l'Union Belge. Son avocat, Me Walter Van Steenbrugge, estime que son client est exagérément ciblé par des demandes de suspension.

Récemment encore, Stijn Stijnen s'était vu proposer une sanction de trois matchs par le parquet fédéral pour son comportement contre le KV Courtrai. Dans le rapport partagé sur Sportleven sont notamment évoqués des incidents précédents contre Seraing, Gand (en Coupe) et le RSCA Futures.

Stijnen y est surnommé "l'empereur de la récidive" par le rapport, accablant pour l'entraîneur du Patro Eisden. Mais le club, et la défense de Stijnen, estiment que le traitement auquel il a droit est disproportionné.

Stijn Stijnen est-il exagérément pris pour cible?

Et le camp Stijnen contre-attaque donc : "Stijn ne peut plus rien faire. Chaque semaine, nous devons nous rendre à Tubize pour nous défendre", regrette son avocat, Me Walter Van Steenbrugge, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Cette frénésie de la part du parquet fédéral frôle le ridicule. On a effectué une véritable caricature de Stijn Stijnen, cela a un effet pervers", selon Van Steenbrugge. "J'ai demandé que tous les documents assurant une norme de qualité d'accusation soient présentés, et si on ne peut pas me les fournir, c'est que les structures fédérales ne font pas un procès équitable".

Le coach du Patro Eisden est donc bien décidé à ne plus se laisser faire. "Si on ne me produit pas ces preuves et que Stijn est suspendu, je me tournerai vers le tribunal civil afin de faire suspendre la suspension", conclut Me Van Steenbrugge.

