Pas de faux pas pour Bruges et La Gantoise en Coupe de Belgique

Dans cette deuxième soirée de Croky Cup, La Gantoise et le Club de Bruges avaient face à eux des matchs piège. Ils s'en sont cependant sortis.

Après l'élimination du Standard sur la pelouse de Dender ce mardi, allait-on voir d'autres surprises en Coupe de Belgique ? L'Union s'est en tout cas fait peur à la maison contre Zulte Waregem (2-1, résumé à trouver ici), et n'aura pas été la seule.

Le Club de Bruges, tout d'abord, se rendait à OHL. Hugo Vetlesen avait ouvert le score à la 33e minute, mais les Gazelles ont vu Sory Kaba remettre les Louvanistes dans la rencontre à la 67e. Il aura fallu un penalty transformé par Christos Tzolis à la 83e pour que le Club de Bruges se hisse en quart de finale.

Gand et Bruges en quarts de finale

La Gantoise, de son côté, se rendait au Cercle de Bruges et prenait très vite l'avance via un but de Siebe Van der Heyden (6e). Adewumi égalisait à la 33e, mais juste avant la pause, les Buffalos revenaient dans le coup via Abdelkahar Kadir (45e+1, 1-2).

En seconde période, le Cercle ne parviendra pas à inscrire le 2-2, et finira par encaisser le 1-3 à la 90e+4 des oeuvres d'Hyllarion Goore.

Lire aussi… Steven Defour est sévère : "C'est une erreur de Club de Bruges"›Dans le dernier match de la soirée, au moment d'écrire ces lignes, l'Antwerp et Saint-Trond s'affrontaient aux prolongations (3-3).