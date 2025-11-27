Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

En raison d'une légère alerte musculaire, Alexis Saelemaekers aurait écourté sa séance d'entraînement ce mercredi. Il devrait toutefois pouvoir tenir sa place samedi face à la Lazio Rome.

Pour beaucoup d’observateurs, Alexis Saelemaekers réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Titulaire indiscutable sur le flanc droit de l’AC Milan, le Diable Rouge enchaîne les prestations de haut niveau dans une équipe qui joue le titre en Serie A.

Aligné à chaque match de championnat depuis le début de la saison avec l’actuel dauphin de l’AS Roma, l’ancien Anderlechtois de 26 ans totalise deux buts et deux passes décisives. Et son impact va bien au-delà des statistiques : défensivement aussi, il répond parfaitement aux attentes.

Alerte au dos à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

Ce mercredi, alors que l’AC Milan est privé de compétitions européennes en raison de sa huitième place la saison dernière, Alexis Saelemaekers s’est toutefois fait une petite frayeur à l’entraînement.

Selon la Gazzetta dello Sport, le Diable Rouge a dû écourter la séance après une légère alerte au dos. Rien de très inquiétant cependant : il devrait être apte pour la réception de la Lazio Rome samedi à San Siro.

Sous contrat jusqu’en 2027, Saelemaekers pourrait prolonger avant d’aborder sa dernière année d’engagement, mais il réclame une revalorisation salariale que l’AC Milan ne peut pas lui offrir pour l’instant. En attendant, il renforce de plus en plus sa candidature à une place de titulaire sur l’aile droite en équipe nationale, en vue de la Coupe du monde 2026.