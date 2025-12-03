Il avait redressé l'Olympic Charleroi : Arnauld Mercier licencié... après une victoire

La gestion chaotique de l'Olympic Charleroi continue. Après avoir réussi à redresser la situation bien mal embarquée des Dogues, Arnauld Mercier prend la porte pour "divergence de vision".

Décidément, rien n'est jamais simple du côté de la Neuville. Ce mercredi soir, l'Olympic Charleroi a en effet annoncé qu'Arnauld Mercier et le club se séparaient "d'un commun accord", une décision qui tombe quelques jours après... une victoire précieuse des Dogues contre le Jong Genk.

"Cette décision intervient à la suite d'une divergence de vision quant à l'orientation stratégique et sportive future du club. Malgré d'excellents résultats sportifs sous sa direction, les deux parties ont estimé qu'il était préférable de se séparer pour permettre au club de poursuivre le développement de son projet dans la cohérence", lit-on dans le communiqué du club.

L'instabilité continue à l'Olympic Charleroi

Une cohérence remise en question quand une telle décision tombe après un 8/18 sous la houlette de Mercier, qui avait permis à l'Olympic de quitter la dernière place en Challenger Pro League. Arnauld Mercier avait repris le club en octobre dernier, un an après avoir quitté les Francs Borains.

Cette instabilité n'est pas neuve à la Neuville. Au terme de la saison passée, la direction de l'Olympic s'était séparée d'Abder Ramdane, qui avait amené le club en D1B, avant de licencier son directeur sportif en septembre, en même temps que le coach que ce dernier avait amené pour succéder à Ramdane (Daniel Janackovic).

La Dernière Heure, de son côté, souligne que ce licenciement d'Arnauld Mercier tombe après que ce dernier ait pris la décision de laisser Luca Florica, fils du directeur sportif, sur le banc lors du déplacement au Jong Genk. Coïncidence ?