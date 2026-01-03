Avant Kerk et Janssen, l'Antwerp pourrait perdre un autre titulaire dès début janvier

Devenu un titulaire à l'Antwerp, Rosen Bozhinov attire l'attention de l'Atalanta et de Bologne, en Italie. Le défenseur central bulgare se dit prêt à franchir un cap dans sa carrière.

La situation du Royal Antwerp est compliquée, puisque seize (!) joueurs seront en fin de contrat au terme de la saison. Le club anversois va donc devoir prolonger de nombreux joueurs, s'en séparer en janvier pour récupérer une petite indemnité, ou les laisser partir librement en fin de saison.

Les exemples sont nombreux, à commencer par Gyrano Kerk, Vincent Janssen et Dennis Praet, trois joueurs importants pour le Great Old. Ils pourraient tous les trois rester, mais certainement pas aux mêmes conditions financières, puisque le Matricule 1 cherche toujours à rééquilibrer son budget. Ils devront donc accepter une assez grosse baisse de salaire pour continuer l'aventure au Bosuil.

Dans le même temps, l'Antwerp pourrait aussi se séparer de joueurs plus jeunes dans le but de réaliser une plus-value. Une situation qui concerne Rosen Bozhinov, qui est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2028.

Rosen Bozhinov vers un départ de l'Antwerp ?

Arrivé du CSKA Sofia durant l'été 2024 contre 500.000 €, le défenseur central bulgare est devenu un titulaire à l'Antwerp, du haut de ses 20 ans. International à trois reprises, il est désormais évalué à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt et suscite l'intérêt de plusieurs formations européennes, apprend Het Nieuwsblad, qui cite notamment Bologne et l'Atalanta.

Ces deux clubs, qui apprécient le recrutement de jeunes joueurs, pourraient mettre jusqu'à 4 millions sur la table pour le recruter. Pour le remplacer, l'Antwerp pourrait miser sur Gaston Avila, parti en 2023 pour rejoindre l'Ajax contre 12,5 M€, mais désormais sur une voie de garage à Amsterdam et enclin à revenir.





Cela dépendra évidemment du départ de Rosen Bozhinov, qui semble en tout cas disposé à s'offrir un nouveau défi. "Mon prochain objectif est de jouer la Coupe d'Europe. Je pense aussi avoir les qualités pour jouer à un niveau plus élevé qu'en Belgique", déclarait-il avant le Nouvel An. Le Bulgare pourrait donc rapidement passer un cap dans sa carrière.