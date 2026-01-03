De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

Après une fin d'année difficile, l'Union n'a plus qu'un point d'avance sur le Club de Bruges. Avec ce transfert, les Bruxellois veulent repartir du bon pied.

On en parlait, c'est maintenant officiel : Mateo Biondic est un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Le club a confirmé son arrivée sur son site internet.

Biondic arrive de l'Eintracht Trier, en quatrième division allemande. Il a signé un contrat jusqu'en 2030 avec le club bruxellois. "Bienvenue chez le champion de Belgique, bienvenue à l'Union, Mateo", a écrit le club.

Biondic est ravi

Le joueur a donné ses premières impressions : "Je suis ici pour progresser et aider l'équipe. Sur le terrain, j'essaie toujours de m'amuser et de faire plaisir aux supporters."

Avec son mètre 90, l'attaquant va apporter du physique devant. Cette saison, il a marqué 7 buts et donné 5 passes décisives en 17 matchs.





Ce n'est pas la première fois que l'Union va chercher des talents dans les divisions inférieures en Allemagne. C'était le cas pour Denis Undav, qui jouait en D3 allemande avant de devenir une star chez nous.