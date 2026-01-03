OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale
Photo: © photonews
L'Union Saint-Gilloise a officialisé l'arrivée de sa première recrue hivernale, et c'est un nouveau pari de la part du champion en titre. Mateo Biondic arrive en effet de D4 allemande.

Nous ne sommes que le 3 janvier - et le mercato n'ouvre donc que dans trois jours chez nous officiellement - mais l'Union Saint-Gilloise annonce déjà sa première recrue. Mateo Biondic (22 ans) est en effet le nouvel attaquant des champions en titre.

Biondic est un transfert "typique" de l'USG : il débarque de... D4 allemande, comme un certain Henok Teklab à l'époque. Deniz Undav arrivait lui de D3 en 2020, avant de devenir l'un des symboles du recrutement ciblé et affûté de l'Union.

Biondic, brillant... en D4 allemande 

Cette saison a été celle de l'explosion pour Mateo Biondic, formé à Schalke 04, Paderborn et Hanovre. Sous les couleurs de l'Eintracht Trêves, l'Allemand a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 17 rencontres de Regionalliga Südwest.

Selon certaines sources allemandes, l'Union Saint-Gilloise aurait dépensé environ 200.000 euros pour son nouveau renfort, soit deux fois sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt.

L'USG fournit quelques informations intéressantes au sujet de son nouveau joueur via son communiqué ; ainsi, Mateo Biondic aurait évolué aux côtés d'un certain... Franjo Ivanovic en équipes de jeunes pour la Croatie. 

Union SG

