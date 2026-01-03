Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage
Photo: © photonews
La trêve est déjà finie au Club de Bruges. Dès ce samedi, le groupe prendra la direction de l'Espagne pour le stage hivernal.

Dans la journée, les Blauw en Zwart décolleront de Zaventem pour prendre leurs quartiers à Marbella. Un stage bien utile pour permettre à Ivan Leko de mieux connaître ses joueurs après quatre matchs disputés sans avoir vraiment eu le temps d'imprimer sa griffe, malgré déjà 13 buts marqués.

Plusieurs absents sont toutefois à déplorer : Shandre Campbell et Raphael Onyedika sont à la Coupe d'Afrique des Nations, tandis que Zaid Romero reste à la maison pour raisons familiales.

Certains jeunes auront donc l'occasion de s'illustrer : Samuel Gomez (19 ans), Jesse Bisiwu (17)  et Tian Nai Koren (16) sont de la partie. Dans un autre registre, Gustaf Nilsson a lui aussi accompagné le groupe.

Un profil atypique qui cherche encore sa place

Le Suédois est sur une voie de garage à Bruges, malgré les 6,90 millions déboursés pour aller le chercher à l'Union Saint-Gilloise en juillet 2024. Freiné par les blessures durant sa bonne première saison, il n'a pratiquement plus voix au chapitre.


Gustaf Nilsson ne compte pas la moindre titularisation cette saison, pas même en Coupe. Monté au jeu à deux reprises en championnat, il avait été écarté de la sélection par Ivan Leko à son arrivée. Placé sur la liste des départs cet hiver, il pourra toutefois essayer de se montrer sous son meilleur jour sous le soleil espagnol.

