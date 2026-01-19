Après Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège tient encore un attaquant taillé pour la D1A

Après Adriano Bertaccini et Oumar Diouf, le RFC Liège peut désormais compter sur Frédéric Soelle Soelle, auteur d'un doublé en moins de 90 secondes face aux Francs Borains. Prêté par le RWDM, l'attaquant belgo-sénégalais de 20 ans dispose d'une belle carte à jouer pour la suite de la saison.

Le RFC Liège a entamé le mercato hivernal de manière difficile. Alors que la période des transferts a ouvert ses portes le 6 janvier, les Sang & Marine ont déjà perdu un joueur majeur, Dario Sarmiento, de retour au Club Atlético Tigre, et s’apprêtent à voir un autre élément important quitter le club : Oumar Diouf.

Arrivé cet été, l’attaquant sénégalais a inscrit huit buts en Challenger Pro League et s’est rapidement attiré les convoitises de plusieurs clubs de l’élite. Il devrait prochainement rejoindre Saint-Trond, malgré des discussions sérieuses avec La Gantoise.

Le RFC Liège a toutefois déjà identifié son remplaçant au sein du groupe. Frédéric Soelle Soelle devrait bénéficier de davantage de temps de jeu avec le départ d’Oumar Diouf et a déjà commencé à saisir sa chance ce week-end face aux Francs Borains.

Prêté par le RWDM Brussels, l’attaquant belgo-sénégalais de 20 ans a signé un doublé en moins de 90 secondes contre le RFB, portant son total à cinq buts en championnat depuis le début de la saison. Pas mal pour un joueur qui n’a joué que 314 minutes sous les couleurs liégeoises et qui avait inscrit son premier but professionnel contre le Jong Genk début octobre.

Frédéric Soelle Soelle, le nouvel attaquant à suivre au RFC Liège

Formé à Malines, Frédéric Soelle Soelle avait ensuite rejoint le RWDM, où il n’avait pas réussi à s’imposer durablement dans le onze de départ. Au RFC Liège, il reçoit aujourd’hui une opportunité inédite dans sa carrière : celle de finir la saison en tant que titulaire régulier dans un club professionnel.





Ses deux réalisations contre les Francs Borains, une reprise du pied gauche et une tête décroisée, ont confirmé le potentiel que le club liégeois lui reconnaît. Pour succéder à Oumar Diouf, il devra continuer à alimenter son compteur et prouver à Gaëtan Englebert qu’il a les épaules pour assumer les responsabilités qui en découlent.

Cinquième de la Challenger Pro League, le RFC Liège a souvent pu compter, depuis sa remontée dans le monde professionnel, sur un buteur prolifique. Adriano Bertaccini, parti lui aussi à Saint-Trond après seulement six mois malgré l’intérêt de plusieurs clubs du Royaume, en est un exemple. Les performances du remplaçant d’Oumar Diouf seront donc scrutées avec attention, et Frédéric Soelle Soelle dispose d’une belle carte à jouer d’ici la fin de saison.