Bientôt hors du top 10 ? Les Diables Rouges perdent une place au classement FIFA

Lentement mais sûrement, la Belgique perd des places au classement FIFA. Après quatre ans à la place de n°1, les Diables Rouges sont désormais proches de sortir du top 10.

La Belgique n'avait plus été aussi bas dans le classement mondial depuis 2017 : le nouveau ranking FIFA publié ce lundi par l'instance dirigeante du football mondial a vu les Diables Rouges perdre une place au profit du Maroc, et pointer désormais à la 9e place.

Un changement dû au fait que le Maroc a récemment atteint la finale de la CAN, remportant 4 matchs dans le temps règlementaire (ainsi qu'une qualification aux tirs au but en demi-finale) avant de s'incliner en finale contre le Sénégal (1-0).

Suffisant pour que les Lions de l'Atlas prennent 20 points au ranking FIFA et grimpent ainsi de trois places pour intégrer le top 10 directement à la 8e place, faisant mécaniquement descendre la Belgique (ex-8e), l'Allemagne (désormais 10e) et la Croatie (qui sort du top 10) d'une place.

La Belgique n'a plus été hors du top 10 depuis 2014

Devant, le top 7, qui n'a pas joué depuis novembre dernier, reste inchangé. La Belgique avait à l'époque partagé au Kazakhstan (1-1) et dominé le Liechtenstein (7-0), se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. La 8e place des Diables suffisait pour faire partie des têtes de série lors du tirage du Mondial, qui s'est ensuivi en décembre dernier.

Cette 9e place est donc le "pire" classement de la Belgique depuis une 10e place en 2017. De 2018 à 2022, les hommes de Roberto Martinez avaient à l'époque été n°1 mondiaux. La chute a ensuite été lente mais constante, d'une 4e place en décembre 2022 à une 8e place en décembre 2024.





Pour retrouver les Diables hors du top 10, il faut remonter à 2014 et à une 12e place en début d'année. Incomparable avec le pire classement de 2012 (54e), ou avec le pire classement de l'histoire de notre pays, en 2007 (71e).