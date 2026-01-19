Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Charleroi était quelques crans au-dessus du Standard dans le choc wallon. Hans Cornelis était aux anges mais garde les pieds sur terre.

Après la victoire à Anderlecht avant la trêve, Charleroi enchaîne. Les Zèbres sortent d'une semaine de reprise de rêve avec cette qualification pour les demi-finales de la Coupe en battant le Club de Bruges et cette victoire très convaincante contre le Standard.

"On a très bien commencé le match avec de l’intensité et de la qualité au ballon", analyse Hans Cornelis en conférence de presse. "On marque deux beaux buts en trouvant l’homme libre dans le milieu et sur le côté droit notamment avec Antoine Bernier qu’on a très bien utilisé".

"Le score de 2-0 était mérité à la pause. On a seulement été mis en danger sur les phases arrêtées du Standard. Avec la montée au jeu de Teddy Teuma, on a eu plus de difficulté mais on a continué à presser haut. Le seul regret, c’est de ne pas avoir tué le match", poursuit-il.

Charleroi sur sa lancée

Les motifs de satisfaction sont bien plus nombreux, comme la prestation de Yassine Khalifi et Amine Boukamir au milieu de terrain. Les deux hommes ne comptabilisaient ensemble que 13 matchs professionnels mais ont parfaitement suppléé Yacine Titraoui et Etienne Camara pour prendre le dessus Marco Ilaimharitra et Casper Nielsen.

"Je suis tellement fier de leurs prestations. On était en pleine confiance dans le groupe et les anciens ont parlé aux jeunes. C’est important la transmission. Ils ont montré leurs qualités. J’en suis très fier", sourit Cornelis.





Aurélien Scheidler a également retrouvé le chemin des filets après neuf matchs sans marquer : "Il a livré un grand match mais il est important même quand il ne marque pas. Il apporte beaucoup à l’équipe. Mais un attaquant a besoin de buts pour être libéré. C’est une très bonne chose pour lui. Contre Bruges, à mes yeux, il a fait un match aussi abouti que celui face au Standard".

Charleroi est désormais à égalité avec le Standard, à deux points de la Gantoise et avec le vent en poupe : "C’est vrai qu’on s’est rapproché au classement et qu’on sort de cinq bonnes prestations mais on doit prendre match après match et ne pas parler trop de Playoffs 1 car le chemin est encore long. On sait que dans une saison, on peut avoir des bons moments comme celui qu’on connaît depuis quelques semaines mais on est aussi conscient qu’on peut à nouveau avoir des semaines délicates".