Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Après être monté au jeu à quinze minutes de la fin lors de la lourde défaite 6-1 de Shrewsbury face à Wolverhampton en FA Cup, Trey Ogunsuyi a effectué samedi ses grands débuts en League Two avec sa nouvelle équipe.

Le jeune talent belge a signé cet hiver dans le club de quatrième division afin d’obtenir plus de temps de jeu. Après un prêt décevant du côté de l’Écosse à Falkirk en début de saison, il espère cette fois pouvoir montrer ce dont il est capable.

Son équipe s’est finalement imposée sur le score de 1-0 face à Harrogate Town. Le jeune buteur a même bien failli ouvrir le score à la 21e minute de jeu d’une magnifique reprise de volée, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre.

C’est le milieu de terrain Taylor Perry qui a planté l’unique but de la rencontre. L’ancien joueur des Wolves U21 a marqué onze minutes après l’expulsion de Jack Evans, milieu défensif d’Harrogate Town.

TP's rocket that won it 🤩🚀 pic.twitter.com/AdJc3iZXf2 — Shrewsbury Town FC (@shrewsburytown) January 17, 2026

Pas de but ni d'assit pour Trey Ogunsuyi

Trey Ogunsuyi n’a malheureusement pas été décisif pour ses débuts en championnat. Il a cependant pu disputer presque l’entièreté de la rencontre. Après un match plein, il a été remplacé à la 83e minute de jeu.





Le jeune avant-centre belge de 19 ans s’est montré percutant en attaque. Il espère évidemment désormais marquer son premier but sous les couleurs de Shrewsbury. Le prochain match de son équipe aura lieu ce samedi face à MK Dons.