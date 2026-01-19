Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe

Un jeune buteur belge a fait ses débuts en championnat avec sa nouvelle équipe
Photo: Shrewsbury Town FC
Deviens fan de Falkirk! 0

Après être monté au jeu à quinze minutes de la fin lors de la lourde défaite 6-1 de Shrewsbury face à Wolverhampton en FA Cup, Trey Ogunsuyi a effectué samedi ses grands débuts en League Two avec sa nouvelle équipe.

Le jeune talent belge a signé cet hiver dans le club de quatrième division afin d’obtenir plus de temps de jeu. Après un prêt décevant du côté de l’Écosse à Falkirk en début de saison, il espère cette fois pouvoir montrer ce dont il est capable.

Son équipe s’est finalement imposée sur le score de 1-0 face à Harrogate Town. Le jeune buteur a même bien failli ouvrir le score à la 21e minute de jeu d’une magnifique reprise de volée, mais sa tentative est passée au-dessus de la barre.

C’est le milieu de terrain Taylor Perry qui a planté l’unique but de la rencontre. L’ancien joueur des Wolves U21 a marqué onze minutes après l’expulsion de Jack Evans, milieu défensif d’Harrogate Town.

Pas de but ni d'assit pour Trey Ogunsuyi

Trey Ogunsuyi n’a malheureusement pas été décisif pour ses débuts en championnat. Il a cependant pu disputer presque l’entièreté de la rencontre. Après un match plein, il a été remplacé à la 83e minute de jeu.

Le jeune avant-centre belge de 19 ans s’est montré percutant en attaque. Il espère évidemment désormais marquer son premier but sous les couleurs de Shrewsbury. Le prochain match de son équipe aura lieu ce samedi face à MK Dons.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Falkirk
Trey Samuel-Ogunsuyi

Plus de news

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Nguene - Yaya Guindo - Kaloga

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Nguene - Yaya Guindo - Kaloga

18:40
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

Opération choc contre un groupe d'Ultras : "Le club refuse que ses supporters soient stigmatisés de la sorte"

18:20
🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

🎥 Lucas Stassin (joliment) décisif pour la première fois depuis octobre : le témoignage poignant de son père

18:00
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

🎥 Quelle erreur d'arbitrage ! En France, la polémique du jour est causée par un défenseur hennuyer

16:20
Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison" Réaction

Promise David veut faire taire ses détracteurs : "Tout le monde a été méchant avec moi en début de saison"

15:40
1
Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

Ce Charleroi-là doit-il viser ouvertement le top 6 ? "C'est vrai qu'on s'est rapproché au classement, mais..."

16:00
Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

Première offre formulée : Charleroi passe à l'attaque pour renforcer son flanc droit

14:40
Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

Officiel : La Louvière acte son deuxième départ du mercato

15:20
🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

🎥 Les images qui ont fait peur à l'Union : Ousseynou Niang évacué dans un sale état avant la finale de la CAN

15:00
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

14:20
1
Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

Dante Vanzeir révèle ce dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau au Cercle de Bruges

14:00
Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

Officiel : un nouvel amical pour les Diables Rouges...face à un adversaire qui hante encore Romelu Lukaku

13:40
3
🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

🎥 Un Matz Sels des grands soirs permet à Nottingham de tenir Arsenal en échec : "Je suis vraiment heureux"

13:20
Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

Trois mois et puis s'en va : un cadre de l'Olympic Charleroi file en Colombie

13:00
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

12:40
2
L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

12:20
Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

Romelu Lukaku est clair sur un point concernant Anderlecht : "Ça, on ne va plus le laisser arriver"

12:00
En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard Analyse

En 30 minutes, Teddy Teuma a déjà montré tout ce qu'il pouvait apporter au Standard

11:40
Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

Amadou Onana annonce une grande nouvelle : "Ça montre ce qui est vraiment important dans la vie"

11:20
Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

Anderlecht décimé : Besnik Hasi déplore de nombreuses blessures

10:40
1
OFFICIEL : un entraîneur belge est licencié près de deux ans après ses débuts en tant que T1

OFFICIEL : un entraîneur belge est licencié près de deux ans après ses débuts en tant que T1

11:00
1
"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

"Ce ne sont pas les valeurs du foot que j'aime" : Albert énervé suite aux provocations envers Ilaimaharitra

10:00
5
"Déjà à ce moment-là, il m'avait dit" : l'anecdote de Harry Kane sur ses premiers mots échangés avec Kompany

"Déjà à ce moment-là, il m'avait dit" : l'anecdote de Harry Kane sur ses premiers mots échangés avec Kompany

10:20
"J'ai ressenti quelque chose à l'adducteur" : passeur décisif, Alexis Saelemaekers s'est confié après le match

"J'ai ressenti quelque chose à l'adducteur" : passeur décisif, Alexis Saelemaekers s'est confié après le match

09:30
"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon Interview

"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

08:40
"Ça fait du bien mentalement" : les mots de Diego Moreira après avoir inscrit son 2e but de la semaine

"Ça fait du bien mentalement" : les mots de Diego Moreira après avoir inscrit son 2e but de la semaine

09:00
🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

08:20
Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht

Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht

08:00
Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

07:40
"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi Réaction

"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Scottish Premier League

 Journée 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved