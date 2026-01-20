Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

Anderlecht mise très gros sur Nathan De Cat. Le club veut garder le jeune milieu au moins jusqu'à la fin de la saison prochaine, tout en fixant un prix aux clubs intéressés.

Ces dernières semaines, de nombreux grands clubs européens se sont rendus à Bruxelles pour Nathan De Cat. Mieux encore, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Aston Villa, Newcastle et l'Olympique de Marseille ont demandé un entretien avec Olivier Renard.

Pour Anderlecht, les cartes sont sur la table. L'objectif est de prolonger le contrat de De Cat, qui se termine à l'été 2027 et de garder le milieu de terrain de 17 ans au moins jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Pas à vendre, mais.. .

Cela ne veut pas dire qu'Anderlecht n'a pas fixé de prix. Selon nos informations, les discussions peuvent commencer à partir d'une offre officielle de 35 millions d'euros. Mais il faut ajouter une petite précision.

De Cat ne quittera pas le Lotto Park cet hiver, quoi qu'il arrive. Le club qui accepterait de payer 35 millions d'euros devra le prêter à Anderlecht jusqu'à la fin de la saison.

Sélectionné pour la Coupe du monde ?

Le club espère que De Cat parviendra à convaincre Rudi Garcia. Une sélection pour la Coupe du monde, où chaque minute passée sur le terrain serait un bonus, ferait grimper sa valeur marchande. Transfermarkt estime sa valeur à 17 millions d'euros.