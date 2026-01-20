Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

La mauvaise nouvelle se confirme pour Casper Nielsen. Le milieu de terrain danois souffre bien d'une fracture du coude, une blessure qui devrait mettre un terme à sa phase classique du championnat.

Le Standard de Liège n’a pas seulement quitté la pelouse du Sporting Charleroi sans point, ce dimanche, lors du choc wallon. Les Rouches ont également perdu un nouvel élément sur blessure : Casper Nielsen.

Mal retombé à la suite d’un duel aérien, le milieu de terrain danois a dû être évacué vers l’hôpital après sa sortie, intervenue à une vingtaine de minutes du terme de la rencontre. En conférence de presse, Vincent Euvrard se montrait déjà peu rassurant quant à l’état de son joueur.

"Il est parti à l’hôpital pour passer des examens. On craint une fracture du coude. Casper a lui-même fait le signe sur le terrain indiquant que c’était terminé. On croise les doigts, mais cela ne semblait pas très bon", déclarait l’entraîneur des Rouches.

Fracture confirmée et phase classique terminée pour Casper Nielsen

Les examens médicaux réalisés ce lundi ont confirmé les craintes du staff liégeois : Casper Nielsen souffre bien d’une fracture du coude. Son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines, ce qui compromet très sérieusement sa participation à la fin de la phase classique du championnat.



Un coup dur pour le Standard, qui espérait pouvoir reformer l’association Nielsen–Teuma au cœur du jeu afin de maximiser ses chances de qualification pour les Champions Play-Offs. Les Liégeois devront finalement composer sans le milieu danois, dont un dernier point reste à éclaircir : la nécessité ou non d’une intervention chirurgicale, actuellement à l’étude par le staff médical.