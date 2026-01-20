Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ce début d'année 2026 a commencé de la pire des manières pour le Club de Bruges et Ivan Leko. Les Blauw & Zwart sont dans l'obligation de s'imposer au Kazakhstan pour encore espérer continuer l'aventure en Ligue des Champions.

Avec quatre points en six rencontres, le Club de Bruges est dos au mur en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart doivent impérativement remporter leurs deux derniers matchs — sur la pelouse du Kairat Almaty puis face à l’Olympique de Marseille — pour espérer poursuivre l’aventure européenne.

Les Brugeois restent sur une semaine particulièrement compliquée, marquée par une élimination en Coupe de Belgique à Charleroi et une défaite en championnat contre la RAAL La Louvière, malgré une avance de deux buts à la mi-temps.

De la pression au Club de Bruges, où Ivan Leko n'est pas encore menacé

La pression est donc déjà bien présente autour du club, et surtout autour d’Ivan Leko. Selon Het Nieuwsblad, le poste de l’entraîneur croate ne serait toutefois pas encore menacé du côté de la Venise du Nord.

Le technicien devrait rester en place jusqu’à la fin de la saison, moment auquel il sera jugé sur ses résultats. Pour la direction brugeoise, l’objectif demeure clair : reconquérir le titre de champion, remporté par l’Union Saint-Gilloise la saison dernière.

Le Club de Bruges doit cependant rapidement retrouver confiance et dynamique. Une victoire ce mardi au Kazakhstan constituerait le meilleur moyen de relancer la machine. Dans le cas contraire, l’aventure européenne des Blauw & Zwart prendrait fin, et la réception de l’OM ne compterait alors plus que pour l’honneur.