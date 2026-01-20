Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lothar D'Hondt arbitrera Standard - Gand, Jan Boterberg sera au sifflet pour Antwerp - Charleroi, et Wesli De Cremer officiera lors d'Anderlecht - Dender : voici les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de Jupiler Pro League.

La Jupiler Pro League ne connaîtra plus d’interruption jusqu’à la fin de la phase classique. Après la 21ᵉ journée disputée ce week-end, découvrez ci-dessous les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de D1A.

23/01/2026 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – K.A.A. GENT

Arbitre : Lothar D’Hondt

Assistant 1 : Romain Devillers

Assistant 2 : Nico Claes

Quatrième officiel : Massimiliano Ledda

VAR : Jasper Vergoote

AVAR : Michael Geerolf

RO : Jonas Timmermans

24/01/2026 – 16:00 | RAAL LA LOUVIÈRE – K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Arbitre : Kevin Van Damme

Assistant 1 : Lennert Jans

Assistant 2 : Tom Vanpoucke

Quatrième officiel : Tom Stevens

VAR : Ken Vermeiren

AVAR : Jordy Vermeire

RO : Jerome Meys

24/01/2026 – 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Bert Verbeke

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Michiel De Cuyper

Quatrième officiel : Nicolas Laforge

VAR : Wim Smet

AVAR : Gianni Seeldraeyers

RO : Jari Van Laere

24/01/2026 – 20:45 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Michiel Allaerts

Assistant 1 : Bryan Bijnens

Assistant 2 : Ben Gonnissen

Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Ella De Vries

RO : Ermaild Mataj



25/01/2026 – 13:30 | R. ANTWERP F.C. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Nick Senecaut

Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere

Quatrième officiel : Wim Smet

VAR : Nicolas Laforge

AVAR : Quentin Blaise

RO : Istvan Lagaert

25/01/2026 – 16:00 | K.R.C. GENK – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Nathan Verboomen

Assistant 1 : Thibaud Nijssen

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Lander Bultynck

VAR : Bram Van Driessche

AVAR : Michele Seeldraeyers

RO : Glenn Claes

25/01/2026 – 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT – F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre : Wesli De Cremer

Assistant 1 : Wouter Cochet

Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers

Quatrième officiel : Tom Stevens

VAR : Bert Put

AVAR : Koen Thijs

RO : Roel Bensch

25/01/2026 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Erik Lambrechts

Assistant 1 : Jo De Weirdt

Assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième officiel : Anaik Jacoby

VAR : Simon Bourdeaud’hui

AVAR : Martijn Tiesters

RO : Mehdi Sayoud