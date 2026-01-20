Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Lothar D'Hondt arbitrera Standard - Gand, Jan Boterberg sera au sifflet pour Antwerp - Charleroi, et Wesli De Cremer officiera lors d'Anderlecht - Dender : voici les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de Jupiler Pro League.
La Jupiler Pro League ne connaîtra plus d’interruption jusqu’à la fin de la phase classique. Après la 21ᵉ journée disputée ce week-end, découvrez ci-dessous les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de D1A.
23/01/2026 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – K.A.A. GENT
Arbitre : Lothar D’Hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Nico Claes
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Jasper Vergoote
AVAR : Michael Geerolf
RO : Jonas Timmermans
24/01/2026 – 16:00 | RAAL LA LOUVIÈRE – K. ST.-TRUIDENSE V.V.
Arbitre : Kevin Van Damme
Assistant 1 : Lennert Jans
Assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Jordy Vermeire
RO : Jerome Meys
24/01/2026 – 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. – S.V. ZULTE-WAREGEM
Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Nicolas Laforge
VAR : Wim Smet
AVAR : Gianni Seeldraeyers
RO : Jari Van Laere
24/01/2026 – 20:45 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. UNION ST-GILLOISE
Arbitre : Michiel Allaerts
Assistant 1 : Bryan Bijnens
Assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Ella De Vries
RO : Ermaild Mataj
Lire aussi… Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League›
25/01/2026 – 13:30 | R. ANTWERP F.C. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere
Quatrième officiel : Wim Smet
VAR : Nicolas Laforge
AVAR : Quentin Blaise
RO : Istvan Lagaert
25/01/2026 – 16:00 | K.R.C. GENK – CERCLE BRUGGE K.S.V.
Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Thibaud Nijssen
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Lander Bultynck
VAR : Bram Van Driessche
AVAR : Michele Seeldraeyers
RO : Glenn Claes
25/01/2026 – 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT – F.C.V. DENDER E.H.
Arbitre : Wesli De Cremer
Assistant 1 : Wouter Cochet
Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Bert Put
AVAR : Koen Thijs
RO : Roel Bensch
25/01/2026 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – K.V.C. WESTERLO
Arbitre : Erik Lambrechts
Assistant 1 : Jo De Weirdt
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Anaik Jacoby
VAR : Simon Bourdeaud’hui
AVAR : Martijn Tiesters
RO : Mehdi Sayoud
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot