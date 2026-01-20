Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée

Rencontre cruciale pour le Standard et Charleroi en vue du top 6 : voici les arbitres de la 22e journée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Lothar D'Hondt arbitrera Standard - Gand, Jan Boterberg sera au sifflet pour Antwerp - Charleroi, et Wesli De Cremer officiera lors d'Anderlecht - Dender : voici les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de Jupiler Pro League.

La Jupiler Pro League ne connaîtra plus d’interruption jusqu’à la fin de la phase classique. Après la 21ᵉ journée disputée ce week-end, découvrez ci-dessous les arbitres désignés pour la 22ᵉ journée de D1A.

23/01/2026 – 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE – K.A.A. GENT

Arbitre : Lothar D’Hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Nico Claes
Quatrième officiel : Massimiliano Ledda
VAR : Jasper Vergoote
AVAR : Michael Geerolf
RO : Jonas Timmermans

24/01/2026 – 16:00 | RAAL LA LOUVIÈRE – K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Arbitre : Kevin Van Damme
Assistant 1 : Lennert Jans
Assistant 2 : Tom Vanpoucke
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Jordy Vermeire
RO : Jerome Meys

24/01/2026 – 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Bert Verbeke
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Nicolas Laforge
VAR : Wim Smet
AVAR : Gianni Seeldraeyers
RO : Jari Van Laere

24/01/2026 – 20:45 | OUD-HEVERLEE LEUVEN – R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Michiel Allaerts
Assistant 1 : Bryan Bijnens
Assistant 2 : Ben Gonnissen
Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Ella De Vries
RO : Ermaild Mataj

Lire aussi… Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

25/01/2026 – 13:30 | R. ANTWERP F.C. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere
Quatrième officiel : Wim Smet
VAR : Nicolas Laforge
AVAR : Quentin Blaise
RO : Istvan Lagaert

25/01/2026 – 16:00 | K.R.C. GENK – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Thibaud Nijssen
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Lander Bultynck
VAR : Bram Van Driessche
AVAR : Michele Seeldraeyers
RO : Glenn Claes

25/01/2026 – 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT – F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre : Wesli De Cremer
Assistant 1 : Wouter Cochet
Assistant 2 : Gianni Seeldraeyers
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Bert Put
AVAR : Koen Thijs
RO : Roel Bensch

25/01/2026 – 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN – K.V.C. WESTERLO

Arbitre : Erik Lambrechts
Assistant 1 : Jo De Weirdt
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Anaik Jacoby
VAR : Simon Bourdeaud’hui
AVAR : Martijn Tiesters
RO : Mehdi Sayoud

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League Analyse

Charleroi et la RAAL au premier plan : notre équipe type de la 21e journée de Pro League

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Leko - Petrovic - Heekeren

14:30
Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

Ivan Leko déjà en danger au Club de Bruges ?

14:30
Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

Un groupe de supporters de Charleroi a tenté d'attaquer les cars des fans du Standard avant le choc wallon !

09:00
Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

Son club fait monter les enchères : Genk aimerait lancer son mercato mais voit sa première offre rejetée

14:00
L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

L'une des révélations de la fin de saison en Jupiler Pro League ? "J'attendais ça depuis longtemps"

12:20
La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

La dure réalité de la défaite d'Anderlecht à Gand : un scénario inévitable et récurrent

11:40
1
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht officialise déjà le remplaçant de Mads Kikkenborg

13:30
C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

C'est officiel : Karel Geraerts et Reims s'offrent un joueur de La Gantoise

12:40
C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

C'est officiel : premier départ de l'hiver au Sporting d'Anderlecht

11:20
1
Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

Blessure confirmée pour Casper Nielsen : la durée d'indisponibilité du médian des Rouches est connue

08:00
3
Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

Pourquoi la direction du Club de Bruges ne sera pas présente avec le groupe au Kazakhstan

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: Mbayo - Goore - Nguene - Kotto

23:00
Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

Jonathan Lardot répond à Coosemans : "Chacun devrait se concentrer sur sa propre performance..."

21:40
1
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

10:00
2
Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

Son entrée contre Anderlecht a changé le match : un attaquant gantois est courtisé

21:20
1
Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

Deuxième derrière Haaland, fier ukrainien : qui est Danylo Sikan, le nouvel attaquant d'Anderlecht ?

07:00
1
"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

"De nombreuses demandes" : le Diable Rouge Arne Engels pourrait quitter le Celtic Glasgow

12:00
Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

09:30
Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

08:30
Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

Un ancien coéquipier de Marco Ilaimaharitra surpris : "J'avais parié qu'il prendrait une carte rouge"

19:40
Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

Le penalty sifflé contre Anderlecht...à cause d'Hein Vanhaezebrouck ? Il répond à Colin Coosemans

19:20
1
Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

10:30
Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

Romeo Vermant est lucide : "Ce n'est pas dans nos habitudes de perdre deux matchs d'affilée..."

07:40
Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

06:40
Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

Le Standard, victime préférée d'Antoine Bernier : "À chaque fois que j'ai marqué contre eux,..."

17:40
1
"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard Interview

"Charleroi n'a pas joué un football spécial" : les regrets de Dennis Ayensa après la défaite du Standard

16:40
1
🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

🎥 Avec un clin d'oeil à Ilaimaharitra : le geste moqueur de Patrick Pflücke aux supporters du Standard

17:00
1
De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

07:20
OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

OFFICIEL : le Standard tient son nouvel attaquant

18:40
1
Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

Réclamera-t-il des renforts, cette fois ? Ivan Leko s'exprime sur le mercato hivernal

22:30
Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui" Réaction

Marco Ilaimaharitra contrarié par celui qu'il a pris sous son aile à Charleroi : "Bizarre de jouer contre lui"

19/01
1
Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

Prometteur en Pro League, il finira la saison en prêt en Ligue 2

23:00
Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

Le Beerschot frappe fort et s'offre l'une des sensations de la Coupe du Monde U20

22:00
"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

"Cela ne devrait pas arriver, mais..." : un ancien arbitre donne son avis sur le penalty accordé à La Gantoise

19/01
2
L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

L'Antwerp est tombé dans le piège de Dender, la lanterne rouge : les explications de Joseph Oosting

19/01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved