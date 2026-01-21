C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

Chafik Ouassal
| Commentaire
C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4320

Le joueur de 23 ans vient de prolonger son bail avec le Sporting où le défenseur central restera jusqu'en 2028.

C'est officiel, Marco Kana sera Mauve jusqu'à l'été 2028. Le défenseur vient de prolonger son contrat avec le Sporting d'Anderlecht, comme l'a communiqué le club, et confirme son retour en force après une saison minée.

Le joueur restait sur un exercice compliqué au point de penser que le club ne décide de ne plus compter sur lui. Aujourd'hui, la donne est bien différente et le joueur formé au club est monté en puissance jusqu'à se hisser titulaire dans la défense bruxelloise.

Un signal pour les autres jeunes

Le club a donc validé cette renaissance sportive et mis en œuvre le nécessaire pour renégocier le contrat de Kana, qui expirait en juin. Auparavant, il semblait qu'Anderlecht souhaitait prolonger le contrat jusqu'à l'été 2031, mais un accord a finalement été trouvé jusqu'en 2028.

Après des discussions constructives avec le joueur et son entourage, les derniers détails ont été finalisés. Toutes les parties étaient sur la même longueur d'onde, ce qui ne laissait plus d'obstacle à un accord.

Je peux continuer à m'épanouir ici

"Cette prolongation de contrat est une vraie preuve de confiance mutuelle. Marco Kana est un exemple pour chacun d'entre nous, tant sur le terrain qu’en dehors, parce qu’il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede. Nous sommes donc très heureux que Marco s'engage sur une longue période avec les Mauves", a réagit Olivier Renard sur le site internet du club.

"C'est un immense honneur de pouvoir prolonger mon contrat avec le plus grand club belge. Je joue au Sporting depuis l'âge de six ans. Ce sera ma sixième saison en tant que pro. Cette prolongation de contrat démontre la confiance que le RSCA me porte, et j'ai confiance en lui, car je sais que je peux continuer à m'épanouir ici, tant sur le plan sportif qu'humain. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour connaître le succès avec ce club", se réjouit Marco Kana.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Marco Kana

Plus de news

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

Julien Duranville quitte Dortmund : accord imminent pour l'ancien Anderlechtois

20:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01: Duranville - Kana - Onstein

20:44
"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

"On leur fait mal, les gars" : face au Standard, les Zèbres ont renoué avec leur public pour de bon

20:40
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

20:20
Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté Live

Les compositions sont tombées ! Suivez Bayern - Union en Direct commenté

20:01
Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

Saint-Trond, un candidat crédible au titre ? Sept raisons de croire en les Canaris

19:00
Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

Accord en bonne voie de se conclure : un nouveau départ en vue à Anderlecht ?

16:40
"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

"Un bon signe quand les supporters scandent votre nom" : Philippe Clement se refait une santé en Angleterre

19:30
"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

"Votre soutien restera gravé dans ma mémoire" : les mots d'Oumar Diouf envers le RFC Liège après son départ

18:20
Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

Hubert, Cornelis, Hayen, Taquin... : et si la Pro League tenait enfin sa nouvelle génération de coachs ?

18:40
Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

18:00
Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

17:30
"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand Interview

"C'est une vraie possibilité de le lancer" : au Standard, Vincent Euvrard fait le point avant Gand

16:00
1
Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

Voici ce que devient Alessio Cascio, ancien du RFC Liège et du RFC Seraing

17:00
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouveau buteur

14:16
1
OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

OFFICIEL : Didier Lamkel Zé a encore trouvé un nouveau club... à l'autre bout du monde

16:20
2
Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre" Interview

Teddy Teuma, la grande interview : "Dans quelques années, le Standard pourrait rejouer le titre"

15:10
OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

15:45
À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

À 30 ans seulement, un jeune entraîneur belge remporte son premier trophée en Algérie !

14:40
OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Luis Vázquez quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:21
Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

Mille vies en une : Robert Dekeyser, le seul joueur passé par l'Union et le Bayern, ovni méconnu du foot belge

13:20
1
OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : un ancien joueur du PSG rejoint Saint-Trond

14:00
Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

Nouveau bon coup du Club de Bruges en vue ? Un joueur de Benfica dans le viseur des Blauw en Zwart

13:40
1
Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

Pourquoi Radja Nainggolan a finalement craqué pour le Patro Eisden

13:00
1
Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

Romeo Vermant évoque une potentielle participation au Mondial 2026 : "Je pense qu'il y a une réelle chance"

12:40
1
La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

La décision est tombée : voici combien de matches Joël Ordóñez manquera suite à son carton rouge

12:00
1
Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

Romeo Vermant au Mondial 2026 ? "Je prendrais soit lui, soit Batshuayi"

12:20
1
Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

Même en battant l'OM, Bruges ferait moins bien que la saison passée... et devrait croiser les doigts

11:40
Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

Le jeune Français de Bruges, Mamadou Diakhon, enfin lancé ? "Il a montré qu'il pouvait devenir un joueur clé"

11:20
Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

Plusieurs dilemmes pour Hubert, Kompany déforcé à droite : les compositions probables de Bayern - Union

10:40
Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

Domenico Tedesco surprend avec une idée originale : un coup de génie ?

11:00
2
"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

10:20
Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

Il célèbre "à la Messi" face à Bruges alors que son équipe... est largement menée

10:00
Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

Colin Coosemans s'est-il tiré une balle dans le pied ? Olivier Renard ne compte pas s'arrêter là

22:40
1
OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

OFFICIEL : une star du FC Barcelone rejoint Axel Witsel à Girona

09:30
Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

Anderlecht prêt à vendre Nathan De Cat... mais sous des conditions très strictes

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved