C'est officiel ! Anderlecht prolonge un pilier défensif : "Il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede"

Le joueur de 23 ans vient de prolonger son bail avec le Sporting où le défenseur central restera jusqu'en 2028.

C'est officiel, Marco Kana sera Mauve jusqu'à l'été 2028. Le défenseur vient de prolonger son contrat avec le Sporting d'Anderlecht, comme l'a communiqué le club, et confirme son retour en force après une saison minée.

Le joueur restait sur un exercice compliqué au point de penser que le club ne décide de ne plus compter sur lui. Aujourd'hui, la donne est bien différente et le joueur formé au club est monté en puissance jusqu'à se hisser titulaire dans la défense bruxelloise.

Un signal pour les autres jeunes

Le club a donc validé cette renaissance sportive et mis en œuvre le nécessaire pour renégocier le contrat de Kana, qui expirait en juin. Auparavant, il semblait qu'Anderlecht souhaitait prolonger le contrat jusqu'à l'été 2031, mais un accord a finalement été trouvé jusqu'en 2028.

Après des discussions constructives avec le joueur et son entourage, les derniers détails ont été finalisés. Toutes les parties étaient sur la même longueur d'onde, ce qui ne laissait plus d'obstacle à un accord.

Je peux continuer à m'épanouir ici

"Cette prolongation de contrat est une vraie preuve de confiance mutuelle. Marco Kana est un exemple pour chacun d'entre nous, tant sur le terrain qu’en dehors, parce qu’il incarne les valeurs du RSCA et de Neerpede. Nous sommes donc très heureux que Marco s'engage sur une longue période avec les Mauves", a réagit Olivier Renard sur le site internet du club.





"C'est un immense honneur de pouvoir prolonger mon contrat avec le plus grand club belge. Je joue au Sporting depuis l'âge de six ans. Ce sera ma sixième saison en tant que pro. Cette prolongation de contrat démontre la confiance que le RSCA me porte, et j'ai confiance en lui, car je sais que je peux continuer à m'épanouir ici, tant sur le plan sportif qu'humain. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour connaître le succès avec ce club", se réjouit Marco Kana.