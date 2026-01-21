Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Chafik Ouassal
| Commentaire
Humiliés en Champions League, les joueurs de Manchester City font un geste auprès de leurs supporters

Les Cityzens ont été humiliés à Bodo Glimt en Ligue des Champions, une deuxième défaite de suite pour les hommes de Guardiola après le derby perdu.

Après sa défaite 3-1 hier à Bodo Glimt en Ligue des Champions (lire ICI), le groupe des capitaines de l'équipe composé de Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri et Erling Haaland, a décidé de faire un geste pour certains de ses supporters.

En effet, les joueurs ont se sont engagés à rembourser les supporters qui ont fait le déplacement. Un geste confirmé via le compte d'Erling Haaland.

Le moins que nous puissions faire

"Nos supporters sont tout pour nous. Nous sommes conscients des sacrifices qu'ils font lorsqu'ils parcourent le monde entier pour nous soutenir, et nous ne prendrons jamais cela pour acquis. Ce sont les meilleurs supporters du monde. Nous sommes également conscients que ce fut un long voyage pour les supporters qui sont venus nous soutenir dans le froid lors d'une soirée difficile. Rembourser les billets aux supporters qui ont fait le voyage à Bodo est le moins que nous puissions faire", peut-on lire sur le communiqué.

Un geste qui satisfait les supporters concernés

Le représentant des supporters de City, Kevin Parker, s'est montré satisfait de l'initiative des joueurs. Cette défaite fait suite à une défaite à Old Trafford lors du derby. En championnat, les Citizens n'ont pris que trois points lors de leurs quatre derniers matchs (trois nuls et une défaite).

2026 ne commence pas de la meilleure des manières pour Jérémy Doku et les siens qui recevront les Wolves pour tenter de se refaire une santé ce week-end.

