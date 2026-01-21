Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"

Les premiers mots de Kays Ruiz après sa signature au RFC Liège : "Je veux faire des statistiques"
Photo: © photonews
Suite aux départs de Darío Sarmiento et d'Oumar Diouf, le RFC Liège s'est renforcé ce mardi en annonçant la signature de Kays Ruiz. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone a accordé sa première interview.

L’occasion pour lui de se présenter : "Je m’appelle Kays Ruiz, j’ai 23 ans et je suis milieu offensif. Je suis un joueur créatif, technique, avec la dernière passe et une bonne vision du jeu."

"Mon parcours : Olympique Lyonnais, FC Barcelone, Paris Saint-Germain, FC Barcelone à nouveau, Auxerre, les Francs Borains, et me voici aujourd’hui à Liège", poursuit-il. "Un beau souvenir de ma carrière passée, ce sont mes débuts en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain."

Il se souvient du match qu’il avait joué avec les Francs Borains à Rocourt : "Ça s’était très bien passé, avec une super ambiance et de très bons supporters. On avait gagné 1-0."

"Je suis très heureux de rejoindre le RFC Liège. C’est un club ambitieux, qui me correspond footballistiquement, avec de très bons supporters. J’espère les voir chaque week-end et tout donner sur le terrain."

Kays Ruiz est ambitieux

Ses objectifs sont clairs : "Sur le plan individuel, je veux faire des statistiques pour aider l’équipe. Et sur le plan collectif, gagner le plus de matchs possible, viser les play-offs et, pourquoi pas, une montée en D1A."

"L’année dernière, j’ai eu l’occasion de voir les supporters du RFC Liège. C’est vrai que ce sont de sacrés supporters, ils poussent énormément. Moi, je les attends chaque week-end pour nous soutenir, et j’espère leur rendre tout ça sur le terrain", conclut-il.

FC Liège
Kays Ruiz-Atil

