OFFICIEL : Eupen officialise la signature de deux nouveaux joueurs

La KAS Eupen a officialisé la signature de deux joueurs ce mercredi. Kikas et Mustafa Mashaal rejoignent la formation germanophone.

Kikas arrive en provenance de l’Estrela Amadora, club de première division portugaise. Le buteur a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028. De son vrai nom João Diogo Alves Rodrigues, le joueur de 27 ans dispose d’une solide expérience avec 107 matchs en D1 portugaise. Cette saison, il était le meilleur buteur de son équipe avec six buts à son compteur en 17 matchs de championnat.

"Kikas est un attaquant polyvalent et extrêmement motivé. La KAS Eupen se réjouit de collaborer avec lui et lui souhaite beaucoup de succès avec les Pandas", écrit le club de Challenger Pro League.

Mustafa Tarek Mashaal rejoint Eupen en prêt

Les Pandas se sont également renforcés dans le milieu de terrain avec la signature de Mustafa Tarek Mashaal. L’international qatari de 24 ans est prêté à Eupen jusqu’en fin de saison par Al-Sadd SC.

Le club souligne qu’il "dispose d’une bonne vision du jeu et d’une grande précision dans ses passes". Il peut aussi bien jouer offensivement que défensivement.





Depuis le début de la saison, il a joué un total de 13 rencontres pour 493 minutes disputées. Il arrive en Belgique pour obtenir plus de temps de jeu et montrer ce dont il est capable.