Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

À 39 ans, Edin Dzeko n'en a pas encore fini avec le plus haut niveau et s'offre même une cure de jouvence. Quinze ans après avoir quitté Wolfsbourg pour Manchester City, le Bosnien est de retour en Allemagne.

Reverra-t-on Edin Dzeko en Bundesliga ? À l'âge de 39 ans, en tout cas, l'attaquant bosnien quitte la Fiorentina pour signer jusqu'en fin de saison en faveur de Schalke 04, leader de 2.Bundesliga. L'objectif est clair : aider les Konigsblauen à retrouver l'élite.

Arrivé l'été dernier à la Fiorentina, Dzeko a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues pour seulement deux buts inscrits. Il quitte l'Italie à mi-saison pour retrouver l'Allemagne, 15 ans après avoir quitté Wolfsbourg où il s'était révélé pour signer à Manchester City.

Edin Dzeko coaché par Miron Muslic

À l'époque, Dzeko avait inscrit 85 buts en 142 matchs avec Wolfsbourg, s'imposant comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe. Par la suite, il a confirmé, inscrivant 72 buts en 189 matchs avec les Citizens.

En Italie, l'international bosnien (146 caps, 72 buts) s'est surtout signalé sous les couleurs de la Roma avec 260 matchs pour 119 buts. Il a également porté les couleurs de l'Inter Milan (101 matchs, 31 buts).



À Schalke 04, Edin Dzeko sera coaché par une vieille connaissance du football belge : Miron Muslic, ancien entraîneur du Cercle de Bruges.