Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
| Commentaire
Malines dos au mur ? Un cadre prolifique insiste pour quitter le Kavé dès cet hiver
Photo: © photonews
Cet hiver, le Kavé est confronté à un dossier délicat avec la gestion de son attaquant qui souhaite franchir une nouvelle étape, alors que le club souhaite plutôt le voir prolonger son séjour.

Malines se retrouve dans une situation particulièrement délicate : Lion Lauberbach souhaite quitter le Kavé. Et ce souhait a été clairement exprimé par son agent car l'attaquant aurait la possibilité de rejoindre Venise.

Le club est actuellement deuxième de Serie B et en course pour une remontée en Serie A. Voilà qui lui permettrait de s'acclimater dans une équipe qui joue le haut du tableau, avant éventuellement une pige dans l'élite du football italien.

Le club italien a déjà tenté de recruter Lauberbach et est prêt à offrir un peu plus de 2 millions d'euros pour ses services. Mais le KV ne coopère pour l'instant pas au transfert et ne donne pas de suite aux offres

Un souhait clair, mais pas (encore) d'accord

Le club Malinwa tenterait d'augmenter l'offre pour son attaquant allemand, et un autre problème se pose égalment : il ne dispose pas encore de remplaçant. En attendant, son agent s'est exprimé dans la presse pour faire part de l'état d'esprit actuel de son joueur.

"Lion a clairement fait part de son souhait de partir en interne. Venise est très intéressé et nous voulons conclure un accord maintenant, pas cet été. C'est important pour sa carrière, car c'est une occasion unique pour lui d'essayer d'obtenir la promotion et de jouer dans une ligue de haut niveau la saison prochaine", a confié Sebastian Schulze à Het Nieuwsblad.

Schulze tient à souligner que de son côté, ils trouvent l'offre de Venise correcte et qu'il espère trouver rapidement une solution. Lauberbach a déjà disputé 95 matchs pour le KV, au cours desquels il a marqué 20 buts.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines
Lion Lauberbach

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 23/01 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/01 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 24/01 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 24/01 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
