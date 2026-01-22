Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Julien Duranville était sur le départ depuis plusieurs jours. Son prêt à Bâle est désormais officiel.

Alors que la saison passée était la plus fournie depuis son arrivée à Dortmund (12 apparitions en Bundesliga, 9 en Ligue des Champions), les temps sont durs pour Julien Duranville dans la Ruhr. Outre les blessures, notre compatriote s'est aussi grillé auprès de son entraîneur Niko Kovac par certains écarts comportementaux.

Un départ cet hiver semblait donc inévitable. Plusieurs destinations ont un temps été citées, Anderlecht et le FC Séville ont notamment été évoqués. Mais comme attendu depuis plusieurs jours, c'est le FC Bâle qui l'accueille en prêt.

Les Suisses ont officialisé dans la soirée l'arrivée de Duranville jusqu'en fin de saison. "Je suis ravi que mon prêt au FC Bâle se soit concrétisé. Après une discussion avec le directeur sportif et l'entraîneur, j'ai tout de suite eu un très bon pressentiment et il m'est rapidement apparu que je souhaitais absolument poursuivre ce prêt. J'ai beaucoup entendu parler de l'ambiance au Parc Saint-Jacques et je suis impatient de rejoindre l'équipe demain", se réjouit-il.

En action dès ce week-end ?

Un enthousiasme partagé par le directeur sportif Daniel Stucki : "Nous sommes ravis d'avoir convaincu Julien de nous rejoindre en prêt à Bâle. Il est rare qu'un joueur de son calibre quitte un grand club comme Dortmund pour la Suisse. C'est un ailier très technique et explosif qui a bénéficié d'une excellente formation à Anderlecht".





"Blessé à l'épaule, il a vu son temps de jeu limité au Borussia Dortmund ces derniers temps, et c'est précisément ce qu'il va retrouver chez nous. Pour un jeune joueur, jouer au plus haut niveau est essentiel pour progresser dans un grand club. Nous sommes convaincus que Julien nous sera utile dès le début, idéalement dès dimanche contre le FC Zurich", conclut-il.

Le FC Bâle est actuellement quatrième de Super League suisse, à dix points du FC Thun. Julien Duranville y évoluera notamment aux côtés de Xherdan Shaqiri et d'Ibrahim Salah, qui avait percé à La Gantoise sous Hein Vanhaezebrouck.