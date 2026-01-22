Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Rein Van Helden quitte Saint-Trond, deuxième, pour l'Antwerp, 8e et qui risque fort de lutter jusqu'au bout pour les Playoffs. Pourquoi ?

Véritable chouchou du Stayen, où il a fait toutes ses classes, Rein Van Helden (23 ans) sera le prochain à quitter le bercail après les Matte Smets, Mathias Delorge et Jarne Steuckers qui avaient eux aussi enchanté Saint-Trond il y a deux ans.

Cette saison, Van Helden a été reconverti arrière droit par Wouter Vrancken, et est l'un des piliers de la belle histoire que les Canaris sont en train d'écrire. La participation aux Playoffs est quasi-assurée : on imagine très mal STVV perdre 15 (!) points sur le 7e en 9 rencontres.

Van Helden au Bosuil : pourquoi ?

Mieux : on se dit que si les Canaris conservent tous leurs cadres, ils peuvent écrire une très, très belle page de leur histoire dans ces Playoffs. Alors pourquoi quitter cette sécurité pour le 8e au classement qu'est l'Antwerp ? La première raison est financière : même dans une situation délicate, l'Antwerp paie bien mieux que STVV.

On ignore encore ce que l'Antwerp va précisément offrir à Van Helden, mais c'est une certitude : cela sera plusieurs fois ce qu'il touchait à Saint-Trond, où la politique n'est pas de payer des fortunes. Van Helden devrait également retrouver une place de titulaire.

Lire aussi… L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver ›

Formé comme défenseur central, il devrait en effet succéder à Bozhinov parti à Parme. Van den Bosch, lui, part pour l'Union Berlin l'été prochain. Et c'est un autre élément important : Rein Van Helden sait, que ce soit juste ou nom, que jouer au Bosuil attire bien plus les regards que de jouer au Stayen. Les scouts sont bien plus nombreux à Anvers.