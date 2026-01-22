Romelu Lukaku aimerait qu'Anderlecht ramène une légende au bercail avant de revenir lui-même

Romelu Lukaku l'a encore affirmé récemment dans une interview croisée avec Marc Coucke : il veut revenir à Anderlecht. Mais il espère qu'en parallèle, le RSCA fera revenir une autre légende du club.

Romelu Lukaku met les supporters du Sporting d'Anderlecht en ébullition ces derniers mois. Sous contrat à Naples jusqu'en 2027, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges ne fait pas mystère de son envie de revenir au RSCA dès que possible.

Et si certains craignent un retour en coulisses une fois sa carrière terminée, Lukaku a été très clair récemment dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws avec Marc Coucke. Il veut en effet revenir pour jouer, et même disputer un dernier grand tournoi avec la Belgique en tant que joueur d'Anderlecht.

Mais s'il revient, Romelu aura évidemment son mot à dire sur beaucoup de choses. On le sait, son aura en fera l'un des patrons du club, un peu comme quand Vincent Kompany était revenu en tant qu'entraîneur-manager. En coulisses, il aura de l'influence... et il tenterait déjà d'en avoir.

Lukaku veut que Kindermans revienne

Ainsi, selon le Nieuwsblad, Romelu Lukaku pousserait d'ores et déjà Anderlecht à ramener au bercail une autre légende : Jean Kindermans. L'ancien patron de Neerpede a formé Lukaku, entre autres dizaines de jeunes talents Mauve & Blanc qui n'ont eu de cesse de le remercier de son importance dans leur développement.

Ces derniers jours, des rumeurs ont fleuri sur les réseaux : Michael Verschueren, nouveau président du club, aurait mangé dans une brasserie de Bruxelles avec Kindermans. Un signe ? Pas forcément, car les deux hommes se connaissent bien, mais voilà longtemps maintenant qu'un retour de Jean Kindermans à Anderlecht est évoqué.



L'Antwerp, cependant, ne se laissera certainement pas faire. Kindermans y est sous contrat jusqu'en 2029 et son travail en tant que CEO du centre de formation est très apprécié. Le Great Old a récemment fait des jeunes une priorité pour faire rentrer de l'argent dans les caisses à moyen et long terme.