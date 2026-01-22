Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges

Un jeune talent de Valenciennes intéresse plusieurs clubs belges
Photo: © photonews
Le centre de formation du VAFC regorge de jeunes pépites prêtes à saisir leur chance au plus haut niveau. L'une d'elles intéresse plusieurs clubs en Belgique.

Le tout jeune Faycal Nacer (16 ans) est l'une des nombreuses pépites du centre de formation de Valenciennes. Surclassé en National U17 et même, parfois, avec les U19, ce milieu de terrain créatif fait partie des joueurs sur lesquels compte Valenciennes pour l'avenir.

Franco-algérien, Nacer a déjà été sélectionné avec les équipes d'âge de la France mais l'Algérie le courtise également et pourrait bien, à l'avenir, le convaincre d'opter pour les Fennecs.

Faycal Nacer vers la Belgique ? 

Selon nos informations, Nacer ne devrait cependant pas rester à Valenciennes au-delà de cette saison... et de nombreux clubs sont sur le coup. En France mais aussi en Belgique, où plusieurs clubs de Pro League suivent de près le jeune milieu de terrain.

On le sait, la présence des équipes U23 belges en divisions professionnelles offre de nombreuses opportunités de développement au plus haut niveau pour des joueurs particulièrement précoces qui, en France, devraient se contenter d'évoluer en championnats de jeunes.


En Angleterre, un club avait tenté le coup : il s'agissait de Watford, séduit par le joueur de Valenciennes. Mais un départ pour l'Angleterre n'est pas à l'ordre du jour en raison notamment des difficultés à obtenir un visa de travail. 

Valenciennes

