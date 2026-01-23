🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

Charles Vanhoutte a ouvert le score lors de la rencontre entre l'OGC Nice et les Go Ahead Eagles, ce jeudi soir en Europa League. Les Aiglons ont par ailleurs décroché leurs trois premiers points dans la compétition, pour l'honneur.

Charles Vanhoutte et l’OGC Nice ont vécu une campagne d’Europa League plus que compliquée. Initialement qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions — perdus face à Benfica — les Aiglons n’ont pas remporté le moindre point lors des six premiers matchs, concédant des défaites contre l’AS Roma, Fenerbahçe, le Celta Vigo, Fribourg, le FC Porto et Braga.

Déjà éliminé de la compétition, Nice, quinzième de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur la zone rouge, a toutefois eu l’occasion de sauver l’honneur, ce jeudi soir, face aux Go Ahead Eagles.

Les troupes de Claude Puel se sont en effet imposées sur le score de 3 buts à 1, avec une ouverture du score signée Charles Vanhoutte, auteur de son tout premier but depuis son arrivée à Nice en septembre dernier, pour un montant de six millions d’euros.

Premier but... et première victoire en Europe pour Charles Vanhoutte à Nice

Un moment important pour Vanhoutte, qui a profité d’un bon pressing collectif et d’une erreur de la défense néerlandaise pour trouver le chemin des filets et lancer les Aiglons vers leur première victoire européenne depuis… cinq ans et 19 rencontres.

Fréquemment titulaire avec les Niçois, Charles Vanhoutte a trouvé sa place dans un championnat du top 5 européen, mais vit malgré tout une saison délicate, marquée par une campagne européenne catastrophique et un exercice compliqué en Ligue 1.





Espérons que ce but puisse lui servir de déclic, lui qui avait été sélectionné en septembre, octobre et novembre chez les Diables Rouges par Rudi Garcia, et qui avait disputé six minutes face au Kazakhstan — sa seule apparition en équipe nationale à ce jour.