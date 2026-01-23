🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe

🎥 L'ancien de l'Union et nouveau Diable, Charles Vanhoutte, ouvre son compteur... et celui de Nice en Europe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Charles Vanhoutte a ouvert le score lors de la rencontre entre l'OGC Nice et les Go Ahead Eagles, ce jeudi soir en Europa League. Les Aiglons ont par ailleurs décroché leurs trois premiers points dans la compétition, pour l'honneur.

Charles Vanhoutte et l’OGC Nice ont vécu une campagne d’Europa League plus que compliquée. Initialement qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions — perdus face à Benfica — les Aiglons n’ont pas remporté le moindre point lors des six premiers matchs, concédant des défaites contre l’AS Roma, Fenerbahçe, le Celta Vigo, Fribourg, le FC Porto et Braga.

Déjà éliminé de la compétition, Nice, quinzième de Ligue 1 avec quatre points d’avance sur la zone rouge, a toutefois eu l’occasion de sauver l’honneur, ce jeudi soir, face aux Go Ahead Eagles.

Les troupes de Claude Puel se sont en effet imposées sur le score de 3 buts à 1, avec une ouverture du score signée Charles Vanhoutte, auteur de son tout premier but depuis son arrivée à Nice en septembre dernier, pour un montant de six millions d’euros.

Premier but... et première victoire en Europe pour Charles Vanhoutte à Nice

Un moment important pour Vanhoutte, qui a profité d’un bon pressing collectif et d’une erreur de la défense néerlandaise pour trouver le chemin des filets et lancer les Aiglons vers leur première victoire européenne depuis… cinq ans et 19 rencontres.

Fréquemment titulaire avec les Niçois, Charles Vanhoutte a trouvé sa place dans un championnat du top 5 européen, mais vit malgré tout une saison délicate, marquée par une campagne européenne catastrophique et un exercice compliqué en Ligue 1.

Espérons que ce but puisse lui servir de déclic, lui qui avait été sélectionné en septembre, octobre et novembre chez les Diables Rouges par Rudi Garcia, et qui avait disputé six minutes face au Kazakhstan — sa seule apparition en équipe nationale à ce jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Go Ahead Eagles
Nice
Charles Vanhoutte

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Onyedika - Ferrari - Saglik

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/01: Onyedika - Ferrari - Saglik

09:00
Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

Après Jashari et Ordonez, le bras de fer Bruges-Onyedika : le club retient toujours son joueur

09:00
Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

Standard - La Gantoise : un match à six points pour le top 6 (live 20h45)

08:40
"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

"Un usage excessif de la force" : le Racing Genk sort du silence après le chaos à Utrecht

08:00
1
Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

Oumar Diouf ne vient pas pour rien : un attaquant sur le départ à Saint-Trond

08:20
À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

À 34 ans, Enes Saglik (ex-Eupen, Charleroi, Mouscron) s'offre un nouveau défi... bien différent

07:20
Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

Loin des yeux, près du coeur : un ancien du Standard revient dire bonjour à Sclessin

07:00
Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

Le top 8 encore envisageable ! Genk se surpasse en Europa League

23:49
Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

Un candidat aux Diables dans les rangs de l'Union ? "Il me surprend vraiment"

06:30
Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

Des changements attendus... et forcés dans le onze : la composition probable du Standard contre La Gantoise

06:00
📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

23:08
🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

🎥 Gobelets lancés sur les policiers, tribune vidée manu militari : le chaos pour le match de Genk

21:51
Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

22:30
La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

La même furia que contre Anderlecht ? Un absent bien embêtant pour Rik De Mil au Standard

21:40
Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

21:20
Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/01: Stanojlovic - Duranville

20:20
Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

Un phare dans la tempête : le cap franchi par Hans Vanaken qui en dit long

20:40
2
Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

Accord trouvé : un nouvel attaquant pour Charleroi...avec une escale chez les Francs Borains

20:20
Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

Quitter le deuxième du classement en pleine saison historique pour l'incertitude de l'Antwerp ?

20:00
Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

Officiel : Julien Duranville quitte temporairement Dortmund pour retrouver du temps de jeu

19:30
Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

Officiel : guère plus avancé qu'au Standard, Noah Ohio va (encore) découvrir un nouveau championnat

19:00
Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

Comme à l'époque, Michael Verschueren a un plan clair pour qu'Anderlecht retrouve ses couleurs

18:40
Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

Cinq jours en prison à Astana pour trois supporters brugeois, qui n'oublieront pas leur déplacement de sitôt

18:20
La Gantoise tient son nouvel attaquant

La Gantoise tient son nouvel attaquant

18:00
Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui Analyse

Décisif contre Stockay, au casse-pipe contre le Bayern quatre jours après : le miracle de Munich, c'est lui

17:20
De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

De retour en Europe à 6 mois du Mondial ? Une option plus concrète que l'autre pour Yannick Carrasco

17:40
Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

Pocognoli sous pression : réunion de crise à l'AS Monaco

17:00
"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise Interview

"Chaque joueur doit le comprendre" : voici ce qui doit changer au Standard contre La Gantoise

16:00
Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

Edin Dzeko retourne en Allemagne et sera coaché par un ancien entraîneur de Pro League

16:30
Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

Surprenant : le Club de Bruges veut s'offrir un ancien joueur du Cercle pour 6 millions d'euros

15:41
1
"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

"Merci à Kane d'avoir raté son penalty..." : Christian Burgess relativise après la défaite de l'Union

15:20
L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

L'un des cadres de Saint-Trond va quitter le navire pour l'Antwerp dès cet hiver

15:00
Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

Après le RWDM et l'Olympic, un troisième club interdit de transferts en Challenger Pro League !

14:40
🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

🎥 "Réveille-toi" : Loïs Openda baffé par son entraîneur avant de monter au jeu

14:20
Étonnant : un nouveau produit dérivé signé Eden Hazard va voir le jour... en Italie

Étonnant : un nouveau produit dérivé signé Eden Hazard va voir le jour... en Italie

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved