Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

Denis Odoi évolue aujourd'hui sous les couleurs du NAC Breda, même si cette aventure s'avère pour l'instant compliquée sur le plan sportif. En effet, le club est actuellement avant-dernier du classement d'Eredivisie et connait une saison difficile.

Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Denis Odoi est revenu sur plusieurs sujets, dont son passage au Bosuil, et ce qu'il qualifie de l'une des plus grandes déceptions de sa carrière. Sans entrer dans les détails, sur le plan sportif, il a clairement indiqué que certaines attentes à l'Antwerp n'avaient pas été satisfaites et n'avaient pas été atteintes.

Un hippie aux yeux de Marc Overmars ?

L'ancien joueur de Fulham, Bruges et d'Anderlecht a également évoqué sa relation avec Marc Overmars, dont une anecdote sur ses premiers contacts avec le Néerlandais : "Au final, je n'ai pas eu beaucoup de discussions avec Marc. Je pense qu'il me prenait un peu pour un hippie. Il a d'ailleurs dit un jour à quelqu'un que « Ce Odoi va finir par faire le tour du monde avec son sac à dos »." a-t-il partagé dans le média flamand.

A l'époque, le joueur avait pris cette remarque avec humour et reconnaît aujourd'hui qu'elle a une part de vérité : "Il a raison. Mais j'ai quatre enfants qui doivent aller à l'école, donc ce voyage n'est pas pour tout de suite. Il a dressé un portrait réaliste de ma personnalité, mais qui, selon moi, ne correspondait pas toujours à l'image que le club avait de moi."

Sa plus grande déception ? Le match de coupe contre Anderlecht

Des rumeurs circulaient également sur son retour à l'Antwerp : "Non, je n'ai jamais demandé cela. Certaines personnes l'ont suggéré parce que l'équipe ne se portait pas bien, mais je suis parti alors pourquoi me reprendraient-ils ?"

Et alors que la demi-finale de coupe entre l'Antwerp et Anderlecht se profile, Odoi reste un suiveur attentif de notre compétition : "J'en ai déjà rigolé avec Vincent Janssen et Zeno Van den Bosch. Je leur ai dit que cette fois je ne serai pas là pour tout gâcher."





Il évoque enfin un moment douloureux : "L'année dernière, j'ai reçu un carton rouge lors du match retour de la demie contre Anderlecht. C'est l'une des plus grandes déceptions de ma carrière. Je n'ai pas su contrôler mes émotions et j'ai renvoyé le ballon vers le banc d'Anderlecht. Pas de manière violente, mais c'était tout de même une grosse erreur."

Avant de conclure : "J'espère vraiment que l'Antwerp prendra sa revanche."